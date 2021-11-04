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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ренн - Мура 05
Ренн - Мура 05: обзор матча 04 ноября 2021
Ренн
04.11.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, группа G, 4 тур
1 : 0
Завершен
Мура 05
76'
Л. Баде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Мура 05
Желтая карточка
Г. Лаборд
90'
+5
Желтая карточка
Л. Чауна
90'
+3
89'
Замена
А. Козар
️️️️
Н. Лорбек
89'
Замена
Т. Ципот
️️️️
Т. Хорват
Замена
Л. Чауна
️️️️
К. Сулемана
88'
82'
Замена
А. Мароша
️️️️
Н. Мулахусейнович
ГОЛ! 1:0!
Л. Баде
Пас отдал
Л. Майер
76'
Замена
М. Аблин
️️️️
С. Гирасси
75'
Замена
М. Тель
️️️️
Б. Бурижо
75'
68'
Замена
С. Уро
️️️️
М. Лотрич
Замена
Г. Лаборд
️️️️
М. Терье
66'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Б. Сантамария
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Мура 05
69
Матко Обрадович
ВР
23
Клемен Штурм
ЛЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
9
Матич Марушко
ЦЗ
4
Марин Карамарко
ЦЗ
3
Клемен Пучко
ПЗ
14
Ник Лорбек
ОП
14
Томи Хорват
ЦП
9
Митя Лотрич
ЦП
11
Жига Коус
ПП
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
11
Матис Тель
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
80
Доган Алемдар
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Мура 05
52
Марко Залокар
ВР
12
Лан Ержавец
ВР
77
Станиша Мандич
ЛП
47
Ален Козар
ЦП
44
Самсондин Уро
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
11
Тио Ципот
ПП
17
Амадей Мароша
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Салин
3
Трюффер
5
Баде
21
Агер
22
Ассиньон
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
11
Терье
7
Сулемана
9
Гирасси
3-3-3-1
69
Обрадович
2
Карничник
9
Марушко
4
Карамарко
3
Пучко
14
Лорбек
23
Штурм
11
Коус
9
Лотрич
14
Хорват
99
Мулахусейнович
27
Бурижо
11
Тель
11
Тель
27
Бурижо
7
Сантамария
29
Тайт
29
Тайт
7
Сантамария
9
Гирасси
11
Аблин
11
Аблин
9
Гирасси
7
Сулемана
17
Чауна
17
Чауна
7
Сулемана
11
Терье
9
Лаборд
9
Лаборд
11
Терье
14
Лорбек
47
Козар
47
Козар
14
Лорбек
9
Лотрич
44
Уро
44
Уро
9
Лотрич
14
Хорват
11
Ципот
11
Ципот
14
Хорват
99
Мулахусейнович
17
Мароша
17
Мароша
99
Мулахусейнович
Остались в запасе
Ренн
Мура 05
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦФ
80
Доган Алемдар
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
52
Марко Залокар
ВР
12
Лан Ержавец
ВР
77
Станиша Мандич
ЛП
8
Лука Бобичанец
АП
4
Кай Ципот
ЦФ
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦФ
80
Доган Алемдар
ЦФ
Остались в запасе
52
Марко Залокар
ВР
12
Лан Ержавец
ВР
77
Станиша Мандич
ЛП
8
Лука Бобичанец
АП
4
Кай Ципот
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ренн - Мура 05
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Информация о матче
Стадион:
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