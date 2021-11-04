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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Портленд
Реал Солт-Лейк - Портленд: обзор матча 04 ноября 2021
Реал Солт-Лейк
04.11.2021, четверг, 05:30
США. МЛС, 45 тур
1 : 3
Завершен
Портленд
86'
А. Русняк (П)
17'
С. Бланко
38'
А. Эррера (АГ)
45'
С. Бланко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Портленд
87'
Замена
М. Лориа
️️️️
Й. Чара
86'
Желтая карточка
К. Браво
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Русняк
86'
Замена
️️️️
E. Luiz
84'
82'
Желтая карточка
Б. Туилома
Замена
J. Menéndez
️️️️
М. Чанг
76'
75'
Замена
С. Морено
️️️️
С. Бланко
75'
Замена
Д. Фочив
️️️️
К. Паредес
61'
Замена
Ф. Мора
️️️️
Я. Незгода
Замена
Д. Мерам
️️️️
Э. Броди
46'
45'
ГОЛ! 0:3!
С. Бланко
Пас отдал
Я. Незгода
38'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Эррера
Желтая карточка
П. Руис
36'
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Бланко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
18
David Ochoa
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
26
Клаудио Браво
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
8
Diego Valeri
ЦП
10
Сантьяго Морено
ЦП
28
Пабло Бонилья
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
2-3-5
22
Эррера
15
Глад
25
17
Руис
11
Русняк
28
20
Холт
3
Броди
16
Чанг
87
Крейлах
2-3-1-4
12
Кларк
28
Туилома
13
Жупарич
8
Паредес
21
Чара
29
Бланко
8
Чара
26
Браво
27
Асприлья
2
ван Ранкин
11
Незгода
3
Броди
22
Мерам
22
Мерам
3
Броди
16
Чанг
37
37
16
Чанг
29
Бланко
10
Морено
10
Морено
29
Бланко
8
Паредес
20
Фочив
20
Фочив
8
Паредес
8
Чара
44
Лориа
44
Лориа
8
Чара
11
Незгода
99
Мора
99
Мора
11
Незгода
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Портленд
18
Зак МакМат
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
8
Diego Valeri
ЦП
28
Пабло Бонилья
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
8
Diego Valeri
ЦП
28
Пабло Бонилья
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Портленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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