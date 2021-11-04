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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед: обзор матча 04 ноября 2021
Нью-Йорк Ред Буллз
04.11.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 45 тур
0 : 0
Завершен
Атланта Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед
90'
+1
Желтая карточка
A. Walkes
Желтая карточка
Ш. Неалис
90'
+1
Замена
В. Кармона
️️️️
К. Кларк
88'
88'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Ф. Ибарра
87'
Замена
J. Damm
️️️️
Б. Леннон
Замена
D. Royer
️️️️
П. Климала
84'
67'
Замена
Р. Эрнандес
️️️️
Л. Араухо
67'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
М. Морено
Желтая карточка
П. Климала
52'
11'
Желтая карточка
Л. Араухо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
5
Эсекьель Барко
АП
5
Матеус Россетто
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
2
Джордж Белло
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
2-3-5
31
Мигел
3
Данкан
13
Неалис
15
Рейес
23
Кассерес
54
9
Климала
47
Толкин
8
Кларк
90
Фабио
16
Йервуд
1-1-5
1
Гьюзан
12
Робинсон
5
Барко
7
Араухо
2
Белло
15
Франко
11
Леннон
0
8
Кларк
16
Кармона
16
Кармона
8
Кларк
9
Климала
77
77
9
Климала
7
Араухо
12
Эрнандес
12
Эрнандес
7
Араухо
5
Ибарра
6
Кэмпбелл
6
Кэмпбелл
5
Ибарра
11
Леннон
25
25
11
Леннон
10
Морено
77
Мартинес
77
Мартинес
10
Морено
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед
18
Ryan Meara
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
16
Tom Barlow
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
1
Alec Kann
ВР
14
Амар Сейдич
ЦП
11
Джейк Малрейни
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
16
Tom Barlow
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
14
Амар Сейдич
ЦП
11
Джейк Малрейни
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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