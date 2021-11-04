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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Вест Хэм
Генк - Вест Хэм: обзор матча 04 ноября 2021
Генк
04.11.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа H, 4 тур
2 : 2
Завершен
Вест Хэм
5'
Д. Пайнтсил
88'
Т. Соучек (АГ)
59'
С. Бенрахма
82'
С. Бенрахма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Вест Хэм
Замена
Л. Ойен
️️️️
Д. Пайнтсил
90'
+5
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Т. Соучек
88'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Д. Муньос
87'
Замена
И. Угбо
️️️️
К. Торстведт
87'
85'
Замена
А. Крал
️️️️
М. Ланзини
82'
ГОЛ! 1:2!
С. Бенрахма
Желтая карточка
Х. Артеага
71'
Желтая карточка
Д. Муньос
69'
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
69'
67'
Желтая карточка
К. Доусон
59'
ГОЛ! 1:1!
С. Бенрахма
Пас отдал
В. Цоуфал
58'
Замена
П. Форнальс
️️️️
А. Масуаку
58'
Замена
Т. Соучек
️️️️
М. Нобл
58'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
М. Антонио
Желтая карточка
К. Торстведт
55'
15'
Желтая карточка
Д. Райс
ГОЛ! 1:0!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
Д. Ито
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
31
Майк Трезор
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
4-3-2-1
26
Вандевордт
3
Артеага
26
Лукуми
15
Садик
27
Муньос
17
Грошовски
28
Пайнтсил
8
Хейнен
42
Торстведт
10
Ито
30
Онуачу
3-3-1-2-1
23
Ареоля
26
Масуаку
15
Доусон
6
Диоп
34
Цоуфал
41
Райс
3
Крессуэлл
16
Нобл
22
Ланзини
10
Бенрахма
18
Антонио
27
Муньос
23
Пресиадо
23
Пресиадо
27
Муньос
28
Пайнтсил
11
Ойен
11
Ойен
28
Пайнтсил
42
Торстведт
99
Угбо
99
Угбо
42
Торстведт
22
Ланзини
33
Крал
33
Крал
22
Ланзини
16
Нобл
28
Соучек
28
Соучек
16
Нобл
26
Масуаку
8
Форнальс
8
Форнальс
26
Масуаку
18
Антонио
20
Боуэн
20
Боуэн
18
Антонио
Остались в запасе
Генк
Вест Хэм
6
Карел Эйтинг
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Тоби Лейсен
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
31
Майк Трезор
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Тоби Лейсен
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
31
Майк Трезор
АП
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Генк - Вест Хэм
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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