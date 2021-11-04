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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЛАСК - Алашкерт
ЛАСК - Алашкерт: обзор матча 04 ноября 2021
ЛАСК
04.11.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа A, 4 тур
2 : 0
Завершен
Алашкерт
12'
К. Накамура
87'
К. Накамура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Алашкерт
ГОЛ! 2:0!
К. Накамура
Пас отдал
Х. Хонг
87'
Замена
Я. Летар
️️️️
К. Моншейн
86'
Желтая карточка
Р. Реннер
66'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
С. Хорват
60'
Замена
А. Грубер
️️️️
А. Шмидт
60'
60'
Замена
М. Милинкович
️️️️
В. Безекур
60'
Замена
Джеймс
️️️️
Б. Михайлович
52'
Замена
А. Глишич
️️️️
А. Папикян
44'
Желтая карточка
Т. Восканян
33'
Желтая карточка
А. Григорян
ГОЛ! 1:0!
К. Накамура
Пас отдал
К. Моншейн
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
11
Кеито Накамура
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
30
Саша Хорват
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Алашкерт
1
Давид Юрченко
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
55
Тиаго Камета
ПЗ
20
Агван Папикян
ЛВ
10
Артак Григорян
ОП
9
Румян Овсепян
ЦП
16
Венсан Безекур
АП
70
Жозе Эмбалу
ЦФ
98
Бранко Михайлович
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
29
Флориан Флеккер
ПВ
14
Яннис Летар
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Алашкерт
1
Огнен Чанчаревич
ВР
5
Джеймс
ЛП
17
Артак Едигарян
ЦП
95
Марко Милинкович
ЦП
10
Александар Глишич
ЦФ
1-2-5
30
Шлагер
33
Лукенедер
36
Реннер
34
Михорль
30
Хорват
19
Поцман
20
Хонг
36
Гойгингер
13
Шмидт
4-1-1-2-2
1
Юрченко
55
Камета
55
Крючков
33
Восканян
33
Больевич
10
Григорян
9
Овсепян
16
Безекур
20
Папикян
98
Михайлович
70
Эмбалу
30
Хорват
29
Флеккер
29
Флеккер
30
Хорват
14
Моншейн
14
Летар
14
Летар
14
Моншейн
13
Шмидт
9
Грубер
9
Грубер
13
Шмидт
98
Михайлович
5
Джеймс
5
Джеймс
98
Михайлович
16
Безекур
95
Милинкович
95
Милинкович
16
Безекур
20
Папикян
10
Глишич
10
Глишич
20
Папикян
Остались в запасе
ЛАСК
Алашкерт
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
Главный тренер
Доминик Талхаммер
1
Огнен Чанчаревич
ВР
17
Артак Едигарян
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
Остались в запасе
1
Огнен Чанчаревич
ВР
17
Артак Едигарян
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча ЛАСК - Алашкерт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Гандзасар
- : -
30.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
БКМА Ереван
4 : 1
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
Сюник
Информация о матче
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