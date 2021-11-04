Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Унион - Фейеноорд
Унион - Фейеноорд: обзор матча 04 ноября 2021
Унион
04.11.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, группа E, 4 тур
1 : 2
Завершен
Фейеноорд
41'
К. Триммель
15'
Л. Синистерра
72'
С. Дессер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Фейеноорд
Красная карточка
С. Тойхерт
89'
Вторая желтая
К. Триммель
87'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Т. Пухач
84'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Л. Озтюнали
84'
84'
Замена
Р. Хендрикс
️️️️
М. Сенеси
Замена
Г. Премель
️️️️
Р. Хедира
78'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
П. Эккель
78'
74'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Й. Торнстра
72'
ГОЛ! 1:2!
С. Дессер
Желтая карточка
К. Триммель
67'
Желтая карточка
Т. Авонийи
66'
64'
Замена
С. Дессер
️️️️
Б. Линссен
62'
Желтая карточка
Л. Гертрейда
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Ш. Бекер
59'
ГОЛ! 1:1!
К. Триммель
Пас отдал
Т. Пухач
41'
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Синистерра
Пас отдал
Б. Линссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Унион
30
Янник Стайн
ВР
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
35
Фабио Шнайдер
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
29
Лауренц Дель
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Люте
5
Фридрих
31
Кнохе
6
Эккель
27
Пухач
8
Хедира
28
Триммель
78
Харагучи
21
Озтюнали
23
Бекер
9
Беренс
4-2-1-2-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
18
Траунер
5
Сенеси
3
Маласья
14
Эушнес
21
Торнстра
6
Кекчю
20
Тил
17
Синистерра
30
Линссен
27
Пухач
17
Гисельман
17
Гисельман
27
Пухач
8
Хедира
21
Премель
21
Премель
8
Хедира
23
Бекер
14
Авонийи
14
Авонийи
23
Бекер
6
Эккель
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
6
Эккель
21
Озтюнали
36
Тойхерт
36
Тойхерт
21
Озтюнали
5
Сенеси
3
Хендрикс
3
Хендрикс
5
Сенеси
21
Торнстра
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
21
Торнстра
30
Линссен
9
Дессер
9
Дессер
30
Линссен
Остались в запасе
Унион
Фейеноорд
30
Янник Стайн
ВР
1
Фредерик Реннов
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
35
Фабио Шнайдер
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
29
Лауренц Дель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
30
Янник Стайн
ВР
1
Фредерик Реннов
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
35
Фабио Шнайдер
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
29
Лауренц Дель
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Унион - Фейеноорд
2
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Новости команд
Все
Унион
Фейеноорд
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+