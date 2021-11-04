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АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж
АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж: обзор матча 04 ноября 2021
АЗ Алкмаар
04.11.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа D, 4 тур
2 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
5'
А. Гюдмюндссон
86'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж
Замена
С. Беукема
️️️️
П. Хацидиакос
89'
Замена
Й. Дуин
️️️️
В. Павлидис
89'
ГОЛ! 2:0!
В. Павлидис
Пас отдал
Й. Карлссон
86'
83'
Замена
К. Маня
️️️️
М. Сушич
78'
Замена
В. Костаке
️️️️
Х. Кулио
Замена
Х. Эвьен
️️️️
Д. де Вит
77'
74'
Желтая карточка
Х. Кулио
Желтая карточка
Ю. Сугавара
69'
65'
Замена
К. Петрила
️️️️
А. Паун-Александру
65'
Замена
Б. Аджей-Боатенг
️️️️
М. Бордеяну
59'
Желтая карточка
А. Буркэ
Желтая карточка
П. Хацидиакос
52'
46'
Замена
Г. Дебелюх
️️️️
Д. Алибек
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Ф. Мидтсьё
46'
24'
Желтая карточка
Д. Алибек
ГОЛ! 1:0!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
Й. Карлссон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
37
Михай Бордеяну
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
3
Даниэль Граовац
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
19
Хуан Кулио
ЦФ
5
Рашид Бухенна
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
ЧФР Клуж
23
Кристиан Маня
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
5
Хонатан Родригес
ЦП
23
Криштиану
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
96
Флорин Стефан
ЦФ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦФ
10
Клаудиу Петрила
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
20
Валентин Костаке
ЦФ
4-3-1-2
1
Виндаль
5
Вейндал
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
28
Сугавара
18
Мидтсьё
20
де Вит
8
Класи
80
Гюдмюндссон
21
Карлссон
14
Павлидис
3-2-1-4
34
Балградян
16
Сушич
33
Буркэ
45
Камора
37
Бордеяну
10
Деяк
10
Паун-Александру
5
Бухенна
19
Кулио
7
Алибек
3
Граовац
4
Хацидиакос
31
Беукема
31
Беукема
4
Хацидиакос
20
де Вит
26
Эвьен
26
Эвьен
20
де Вит
18
Мидтсьё
14
Рейндерс
14
Рейндерс
18
Мидтсьё
14
Павлидис
9
Дуин
9
Дуин
14
Павлидис
16
Сушич
23
Маня
23
Маня
16
Сушич
37
Бордеяну
19
Аджей-Боатенг
19
Аджей-Боатенг
37
Бордеяну
10
Паун-Александру
10
Петрила
10
Петрила
10
Паун-Александру
7
Алибек
27
Дебелюх
27
Дебелюх
7
Алибек
19
Кулио
20
Костаке
20
Костаке
19
Кулио
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
ЧФР Клуж
10
Мохамед Таабуни
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
Главный тренер
Паскаль Янсен
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
5
Хонатан Родригес
ЦП
23
Криштиану
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
96
Флорин Стефан
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
Остались в запасе
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
5
Хонатан Родригес
ЦП
23
Криштиану
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
96
Флорин Стефан
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Статистика матча АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
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