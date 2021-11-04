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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лестер - Спартак
Лестер - Спартак: обзор матча 04 ноября 2021
Лестер
04.11.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
58'
Д. Амарти
51'
В. Мозес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Спартак
90'
+4
Замена
И. Кутепов
️️️️
Р. Литвинов
87'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
М. Игнатов
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Б. Сумаре
83'
77'
Замена
З. Бакаев
️️️️
К. Промес
77'
Замена
Н. Умяров
️️️️
А. Соболев
Пенальти не реализован!
Д. Варди
75'
74'
Желтая карточка
В. Мозес
Замена
Д. Варди
️️️️
П. Дака
71'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
67'
59'
Желтая карточка
А. Соболев
Замена
О. Ндиди
️️️️
А. Перес
59'
Замена
А. Лукман
️️️️
Р. Бертранд
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Амарти
Пас отдал
А. Перес
58'
51'
ГОЛ! 0:1!
В. Мозес
Пас отдал
М. Игнатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
25
Ванья Маркал
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
88
Даниил Марков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
3-3-1-3
1
Шмейхель
12
Амарти
35
Эванс
2
Сеюнджу
5
Бертранд
34
Сумаре
21
Кастань
18
Тилеманс
17
Ихеначо
22
Перес
27
Дака
3-2-2-2-1
57
Селихов
14
Джикия
68
Литвинов
2
Жиго
5
Кофрие
6
Айртон
11
Мозес
47
Зобнин
8
Игнатов
10
Промес
7
Соболев
5
Бертранд
11
Лукман
11
Лукман
5
Бертранд
34
Сумаре
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
34
Сумаре
22
Перес
4
Ндиди
4
Ндиди
22
Перес
27
Дака
9
Варди
9
Варди
27
Дака
8
Игнатов
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
8
Игнатов
68
Литвинов
2
Кутепов
2
Кутепов
68
Литвинов
7
Соболев
18
Умяров
18
Умяров
7
Соболев
10
Промес
7
Бакаев
7
Бакаев
10
Промес
Остались в запасе
Лестер
Спартак
17
Элдин Якупович
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
88
Даниил Марков
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
88
Даниил Марков
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Лестер - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
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