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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Спарта
Лион - Спарта: обзор матча 04 ноября 2021
Лион
04.11.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа A, 4 тур
3 : 0
Завершен
Спарта
61'
И. Слимани
63'
И. Слимани
90+2'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Спарта
ГОЛ! 3:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
М. Баркола
90'
+2
82'
Замена
А. Карабец
️️️️
Л. Гараслин
Замена
М. Баркола
️️️️
Р. Шерки
81'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
У. Ауа
69'
Замена
Л. Пакета
️️️️
И. Слимани
69'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
М. Какере
68'
68'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
Я. Пешек
68'
Замена
Б. Докал
️️️️
М. Сачек
63'
Желтая карточка
Л. Крейчи
ГОЛ! 2:0!
И. Слимани
Пас отдал
М. Какере
63'
ГОЛ! 1:0!
И. Слимани
Пас отдал
Р. Шерки
61'
40'
Желтая карточка
А. Виндхейм
7'
Замена
А. Виндхейм
️️️️
О. Челустка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Райан Шерки
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Лион
16
Малколм Баркола
ВР
16
Кейн Боннви
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
29
Брэдли Барколя
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
30
Доминик Холек
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лопеш
17
Энрике
3
Да Силва
64
Денайе
20
Дьоманде
23
Мендес
8
Какере
10
Ауа
10
Шерки
10
Шакири
19
Слимани
3-2-3-1-1
1
Ницэ
33
Челустка
27
Панак
17
Ганцко
61
Сачек
28
Виснер
8
Павелка
10
Пешек
17
Минчев
17
Гараслин
7
Крейчи
10
Шерки
16
Баркола
16
Баркола
10
Шерки
8
Какере
39
Гимарайнс
39
Гимарайнс
8
Какере
19
Слимани
11
Пакета
11
Пакета
19
Слимани
10
Ауа
9
Экамби
9
Экамби
10
Ауа
33
Челустка
32
Виндхейм
32
Виндхейм
33
Челустка
61
Сачек
9
Докал
9
Докал
61
Сачек
17
Гараслин
9
Карабец
9
Карабец
17
Гараслин
10
Пешек
10
Пулькраб
10
Пулькраб
10
Пешек
Остались в запасе
Лион
Спарта
16
Кейн Боннви
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
29
Милан Хеча
ВР
30
Доминик Холек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЦФ
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
30
Доминик Холек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Лион - Спарта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
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