Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Канзаc Сити
Остин - Канзаc Сити: обзор матча 04 ноября 2021
Остин
04.11.2021, четверг, 04:00
США. МЛС, 45 тур
3 : 1
Завершен
Канзаc Сити
1'
С. Дриусси
22'
Х. Касканте
60'
Д. Страуд
65'
Д. Расселл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остин - Канзаc Сити
Замена
C. Dominguez
️️️️
Д. Страуд
76'
68'
Замена
К. Дюк
️️️️
Г. Кинда
65'
ГОЛ! 3:1!
Д. Расселл
Пас отдал
L. Martins
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
М. Джитте
61'
ГОЛ! 3:0!
Д. Страуд
Пас отдал
Кристиан
60'
Желтая карточка
Д. Галлахер
50'
ГОЛ! 2:0!
Х. Касканте
Пас отдал
Ж. Колманич
22'
21'
Желтая карточка
Н. Изима-Мирен
ГОЛ! 1:0!
С. Дриусси
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
68
Кристиан
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
54
R. Walter
ЦП
6
Гади Кинда
АП
3
Андреу Фонтас
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
33
Оуэн Вольф
ЦП
4
Aedan Stanley
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Канзаc Сити
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
24
José Mauri
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
17
Jake Davis
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
3-2-1-4
1
23
Колманич
24
18
Касканте
68
Кристиан
4
Ринг
9
Дриусси
7
Перейра
8
Страуд
2
Джитте
8
Почеттино
3-2-1-4
29
8
14
77
Изима-Мирен
6
Санчес
54
6
Кинда
77
Расселл
20
Шаллой
11
3
Фонтас
8
Страуд
10
10
8
Страуд
2
Джитте
14
14
2
Джитте
6
Кинда
28
Дюк
28
Дюк
6
Кинда
Остались в запасе
Остин
Канзаc Сити
13
Эндрю Тарбелл
ВР
33
Оуэн Вольф
ЦП
4
Aedan Stanley
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
24
José Mauri
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
17
Jake Davis
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
33
Оуэн Вольф
ЦП
4
Aedan Stanley
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Остались в запасе
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
24
José Mauri
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
17
Jake Davis
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Остин - Канзаc Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Q2
Новости команд
Все
Остин
Канзаc Сити
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
Трехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
2025.01.22 13:22
1
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2023.07.02 09:44
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+