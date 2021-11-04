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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - Партизан
Гент - Партизан: обзор матча 04 ноября 2021
Гент
04.11.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
Партизан
80'
Т. Тиссудали
65'
С. Урошевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Партизан
90'
+2
Замена
Н. Йович
️️️️
Д. Пантич
Замена
М. Самуас
️️️️
А. Кастро-Монтес
90'
+1
87'
Замена
И. Обрадович
️️️️
С. Урошевич
87'
Замена
А. Лутовац
️️️️
К. Мениг
ГОЛ! 1:1!
Т. Тиссудали
Пас отдал
Г. Чакветадзе
80'
76'
Замена
М. Смилянич
️️️️
Б. Натхо
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Р. Безус
72'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
В. Оджиджа-Офое
72'
Замена
Ж. де Сар
️️️️
Э. Овусу
72'
65'
ГОЛ! 0:1!
С. Урошевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
5
Данило Пантич
ЦП
11
Квинси Мениг
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Гент
33
Дави Руф
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
4
Адевале Оладойе
ОП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
24
Никола Терзич
ПВ
15
Александар Лутовац
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
3-3-3-1
26
Болат
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
17
Кастро-Монтес
25
Нуриу
42
Овусу
21
Ханше-Ольсен
24
Кумс
90
Безус
8
Оджиджа-Офое
29
Депуатр
4-1-3-2
1
Попович
6
Саничанин
5
Вуячич
73
Милетич
28
Урошевич
2
Милькович
10
Натхо
18
Йойич
5
Пантич
10
Рикарду
11
Мениг
8
Оджиджа-Офое
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
8
Оджиджа-Офое
42
Овусу
4
де Сар
4
де Сар
42
Овусу
17
Кастро-Монтес
18
Самуас
18
Самуас
17
Кастро-Монтес
90
Безус
9
Тиссудали
9
Тиссудали
90
Безус
28
Урошевич
37
Обрадович
37
Обрадович
28
Урошевич
10
Натхо
99
Смилянич
99
Смилянич
10
Натхо
5
Пантич
80
Йович
80
Йович
5
Пантич
11
Мениг
15
Лутовац
15
Лутовац
11
Мениг
Остались в запасе
Гент
Партизан
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
85
Неманья Стеванович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
8
Лазар Павлович
АП
24
Никола Терзич
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
8
Лазар Павлович
АП
24
Никола Терзич
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Гент - Партизан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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