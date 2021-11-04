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Лига конференций 2026/2027
Рома - Буде-Глимт
Рома - Буде-Глимт: обзор матча 04 ноября 2021
Рома
04.11.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, группа C, 4 тур
2 : 2
Завершен
Буде-Глимт
54'
С. Эль-Шаарави
84'
Р. Ибаньес
45+1'
О. Сольбаккен
65'
Э. Ботхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Буде-Глимт
Замена
Н. Залевски
️️️️
С. Эль-Шаарави
89'
89'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
М. Конрадсен
89'
Замена
Д. Мвука
️️️️
А. Пеллегрино
87'
Желтая карточка
Б. Матиас Мое
ГОЛ! 2:2!
Р. Ибаньес
Пас отдал
Б. Майорал
84'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Т. Абрахам
81'
80'
Желтая карточка
О. Сольбаккен
Желтая карточка
Р. Ибаньес
78'
Желтая карточка
Б. Кристанте
75'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Н. Дзаньоло
67'
65'
ГОЛ! 1:2!
Э. Ботхейм
Пас отдал
А. Сампстед
ГОЛ! 1:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Н. Дзаньоло
54'
Замена
К. Перес
️️️️
Г. Мхитарян
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
О. Сольбаккен
Пас отдал
Э. Хаген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Патрисиу
23
Манчини
3
Ибаньес
2
Карсдорп
5
Дарбо
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
8
Эль-Шаарави
10
Дзаньоло
18
Абрахам
3-4-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
2
Лоде
15
Бьоркан
19
Фет
18
Хаген
8
Конрадсен
18
Мое
9
Сольбаккен
90
Пеллегрино
22
Ботхейм
8
Эль-Шаарави
59
Залевски
59
Залевски
8
Эль-Шаарави
22
Мхитарян
23
Перес
23
Перес
22
Мхитарян
18
Абрахам
9
Майорал
9
Майорал
18
Абрахам
10
Дзаньоло
14
Шомуродов
14
Шомуродов
10
Дзаньоло
90
Пеллегрино
22
Мвука
22
Мвука
90
Пеллегрино
8
Конрадсен
10
Ветлесен
10
Ветлесен
8
Конрадсен
Остались в запасе
Рома
Буде-Глимт
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
7
Патрик Берг
ОП
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
6
Вегард Моберг
ЦП
98
Пернамбуко
ЛВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
Остались в запасе
7
Патрик Берг
ОП
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
6
Вегард Моберг
ЦП
98
Пернамбуко
ЛВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Рома - Буде-Глимт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
1 : 1
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
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