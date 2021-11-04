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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Монако - ПСВ
Монако - ПСВ: обзор матча 04 ноября 2021
Монако
04.11.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа B, 4 тур
0 : 0
Завершен
ПСВ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - ПСВ
90'
Замена
М. Ромеро
️️️️
Э. Захави
Замена
К. Дьятта
️️️️
К. Фолланд
75'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
М. Боадю
67'
66'
Желтая карточка
О. Боскальи
58'
Замена
Р. Доан
️️️️
К. Винисиус
Замена
Д. Сидибе
️️️️
А. Дисаси
46'
Замена
А. Головин
️️️️
Р. Агилар
46'
Замена
С. Диоп
️️️️
Ж. Лукас
46'
45'
Замена
Брума
️️️️
Й. Вертессен
Желтая карточка
Г. Марипан
27'
Желтая карточка
Ж. Лукас
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Александр Головин
АП
10
Софьян Диоп
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
26
Максим Делань
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
3-3-2-2
1
Нюбель
5
Бадьяшиль
3
Марипан
21
Дисаси
12
Энрике
14
Чуамени
2
Агилар
6
Лукас
24
Фофана
10
Боадю
31
Фолланд
3-3-1-3
16
Дроммел
4
Тезе
5
Рамальо
21
Боскальи
2
Мвене
6
Сангаре
30
Макс
35
Гутьеррес
95
Винисиус
7
Захави
35
Вертессен
21
Дисаси
19
Сидибе
19
Сидибе
21
Дисаси
2
Агилар
10
Головин
10
Головин
2
Агилар
6
Лукас
10
Диоп
10
Диоп
6
Лукас
31
Фолланд
15
Дьятта
15
Дьятта
31
Фолланд
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
35
Вертессен
77
Брума
77
Брума
35
Вертессен
95
Винисиус
20
Доан
20
Доан
95
Винисиус
7
Захави
19
Ромеро
19
Ромеро
7
Захави
Остались в запасе
Монако
ПСВ
99
Радослав Майецки
ВР
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
26
Максим Делань
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Остались в запасе
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
26
Максим Делань
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Монако - ПСВ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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