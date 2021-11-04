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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Динамо Хьюстон
Монреаль - Динамо Хьюстон: обзор матча 04 ноября 2021
Монреаль
04.11.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 45 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
58'
Р. Камачо
63'
К. Миллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Динамо Хьюстон
Желтая карточка
С. Бреза
90'
+1
85'
Желтая карточка
А. Карраскилья
Замена
M. Miljevic
️️️️
Х. Торрес
82'
Замена
Л. Лаппалайнен
️️️️
Д. Михайлович
74'
71'
Замена
Ф. Пико
️️️️
А. Ласситер
71'
Замена
А. Карраскилья
️️️️
Д. Керен
Замена
С. Пьетт
️️️️
В. Ваньяма
67'
Замена
E. Maciel
️️️️
A. Hamdi
66'
ГОЛ! 2:0!
К. Миллер
Пас отдал
Д. Михайлович
63'
62'
Замена
J. Corona
️️️️
М. Вера
61'
Замена
T. Pasher
️️️️
Г. Дорси
ГОЛ! 1:0!
Р. Камачо
58'
53'
Желтая карточка
А. Ласситер
44'
Желтая карточка
I. Hoffman
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
99
Хоакин Торрес
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Динамо Хьюстон
26
Тим Паркер
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
31
Kyle Morton
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Монреаль
6
Самуэль Пьетт
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
1-5-4
1
Бреза
4
Миллер
10
Михайлович
2
Ваньяма
66
Шоньер
2
99
Торрес
2
Ватерман
4
Камачо
14
14
3-2-5
26
Паркер
2
21
Лундквист
24
Керен
22
Вера
29
Джанкуа
7
Ласситер
8
Родригес
24
Дорси
31
2
Ваньяма
6
Пьетт
6
Пьетт
2
Ваньяма
99
Торрес
10
10
99
Торрес
10
Михайлович
26
Лаппалайнен
26
Лаппалайнен
10
Михайлович
14
25
25
14
7
Ласситер
22
Пико
22
Пико
7
Ласситер
24
Керен
8
Карраскилья
8
Карраскилья
24
Керен
22
Вера
15
15
22
Вера
24
Дорси
0
0
24
Дорси
Остались в запасе
Монреаль
Динамо Хьюстон
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Монреаль - Динамо Хьюстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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