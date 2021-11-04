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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Славия - Маккаби Х
Славия - Маккаби Х: обзор матча 04 ноября 2021
Славия
04.11.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, группа E, 4 тур
1 : 0
Завершен
Маккаби Х
49'
Я. Кухта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Маккаби Х
Желтая карточка
П. Шевчик
90'
+3
Желтая карточка
А. Мандоус
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Б. Планич
88'
Желтая карточка
О. Атцили
Желтая карточка
Т. Качараба
88'
83'
Замена
М. Леви
️️️️
А. Мохамед
Замена
У. Экпай
️️️️
О. Дорли
82'
Замена
Т. Голеш
️️️️
Я. Кухта
72'
Замена
С. Плавсич
️️️️
Л. Масопуст
72'
69'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
С. Менахем
Желтая карточка
Я. Кухта
63'
61'
Замена
О. Атцили
️️️️
Б. Саар
Замена
М. Крменчик
️️️️
О. Лингр
57'
Замена
И. Траоре
️️️️
Д. Самек
57'
Желтая карточка
О. Дорли
54'
50'
Желтая карточка
Т. Чери
50'
Желтая карточка
Д. Коэн
ГОЛ! 1:0!
Я. Кухта
Пас отдал
А. Бах
49'
46'
Замена
О. Арад
️️️️
Х. Родригес
32'
Желтая карточка
С. Менахем
Желтая карточка
Л. Масопуст
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
32
Ондржей Лингр
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
10
Даниэль Самек
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Маккаби Х
55
Рами Гершон
ВР
44
Джош Коэн
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
8
Долев Азиза
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
9
Бен Саар
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
3
Томаш Голеш
ПЗ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Маккаби Х
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
33
Маор Леви
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
11
Годсвей Донье
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
3-5-1-1
30
Мандоус
4
Усу
33
Качараба
18
Бах
19
Дорли
32
Лингр
23
Шевчик
10
Самек
8
Масопуст
99
Олаинка
7
Кухта
3-1-3-2
55
Гершон
22
Мейр
3
Голдберг
12
Менахем
4
Мохамед
8
Азиза
6
Родригес
9
Чери
26
Давид
9
Саар
7
Кухта
3
Голеш
3
Голеш
7
Кухта
10
Самек
12
Траоре
12
Траоре
10
Самек
8
Масопуст
95
Плавсич
95
Плавсич
8
Масопуст
19
Дорли
45
Экпай
45
Экпай
19
Дорли
32
Лингр
21
Крменчик
21
Крменчик
32
Лингр
6
Родригес
15
Арад
15
Арад
6
Родригес
4
Мохамед
33
Леви
33
Леви
4
Мохамед
9
Саар
77
Атцили
77
Атцили
9
Саар
12
Менахем
15
Абу Фани
15
Абу Фани
12
Менахем
Остались в запасе
Славия
Маккаби Х
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
11
Годсвей Донье
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
Остались в запасе
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
11
Годсвей Донье
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Славия - Маккаби Х
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Главный судья:
Кай Эрик Стеен
Стадион:
Фортуна Арена
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