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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Лацио
Марсель - Лацио: обзор матча 04 ноября 2021
Марсель
04.11.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
2 : 2
Завершен
Лацио
33'
А. Милик (П)
82'
Д. Пайет
45+7'
Ф. Андерсон
49'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лацио
Желтая карточка
Д. Пайет
90'
+5
Желтая карточка
А. Арит
86'
Замена
П. Гуйе
️️️️
П. Лирола
86'
ГОЛ! 2:2!
Д. Пайет
82'
Желтая карточка
В. Ронжье
79'
78'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Л. Альберто
78'
Замена
Р. Моро
️️️️
Ф. Андерсон
70'
Желтая карточка
Ф. Андерсон
Замена
А. Арит
️️️️
Б. Камара
55'
52'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
Т. Башич
52'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
49'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Иммобиле
45'
+7
ГОЛ! 1:1!
Ф. Андерсон
44'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
36'
Желтая карточка
Педро
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Милик
33'
32'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
26'
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Лаццари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Жерсон
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Лопес
2
Салиба
15
Чалета-Цар
14
Перес
14
Лирола
8
Камара
21
Ронжье
6
Гендузи
10
Пайет
7
Ундер
30
Милик
4-2-3-1
1
Стракоша
4
Хюсай
5
Фелипе
15
Ачерби
29
Лаццари
6
Лейва
19
Башич
9
Педро
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
14
Лирола
18
Гуйе
18
Гуйе
14
Лирола
8
Камара
77
Арит
77
Арит
8
Камара
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
19
Башич
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
19
Башич
18
Альберто
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
18
Альберто
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
7
Андерсон
18
Моро
18
Моро
7
Андерсон
Остались в запасе
Марсель
Лацио
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Марсель - Лацио
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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