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Тоттенхэм - Витесс
Тоттенхэм - Витесс: обзор матча 04 ноября 2021
Тоттенхэм
04.11.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, группа G, 4 тур
3 : 2
Завершен
Витесс
15'
Х. Сон
22'
Л. Моура
28'
Я. Расмуссен (АГ)
32'
Я. Расмуссен
39'
М. Беро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Витесс
90'
+2
Замена
Д. Ороз
️️️️
С. Тронстад
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
П. Хейбьерг
87'
86'
Замена
Й. Хувен
️️️️
Т. Бейтинк
85'
Красная карточка
М. Шуберт
81'
Вторая желтая
Д. Дехи
80'
Желтая карточка
Р. Базур
76'
Желтая карточка
Д. Дехи
Замена
Г. Уинкс
️️️️
О. Скипп
73'
73'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Н. Фредериксен
Замена
Д. Санчес
️️️️
Л. Моура
73'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Х. Сон
72'
63'
Желтая карточка
Т. Бейтинк
Вторая желтая
К. Ромеро
59'
46'
Замена
Л. Опенда
️️️️
Я. Гбоу
39'
ГОЛ! 3:2!
М. Беро
Пас отдал
Я. Гбоу
Желтая карточка
К. Ромеро
37'
32'
ГОЛ! 3:1!
Я. Расмуссен
Пас отдал
М. Виттек
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Я. Расмуссен
Пас отдал
Б. Дэвис
28'
ГОЛ! 2:0!
Л. Моура
Пас отдал
Г. Кейн
22'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
14
Якоб Расмуссен
ЦФ
6
Сондре Тронстад
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
5
Доминик Ороз
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Льорис
3
Регилон
15
Дайер
21
Ромеро
4
Дэвис
34
Скипп
22
Эмерсон
23
Хейбьерг
7
Сон
7
Моура
9
Кейн
3-2-1-4
15
Шуберт
2
Даса
5
Дехи
32
Виттек
22
Беро
23
Базур
34
Гбоу
8
Фредериксен
29
Бейтинк
6
Тронстад
14
Расмуссен
23
Хейбьерг
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
23
Хейбьерг
7
Моура
6
Санчес
6
Санчес
7
Моура
7
Сон
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
7
Сон
34
Скипп
4
Уинкс
4
Уинкс
34
Скипп
29
Бейтинк
1
Хувен
1
Хувен
29
Бейтинк
6
Тронстад
5
Ороз
5
Ороз
6
Тронстад
34
Гбоу
17
Опенда
17
Опенда
34
Гбоу
8
Фредериксен
9
Дарфалу
9
Дарфалу
8
Фредериксен
Остались в запасе
Тоттенхэм
Витесс
40
Брэндон Остин
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
8
Деле Алли
АП
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
48
Найджел ван Хаверен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
27
Ромарик Япи
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
8
Деле Алли
АП
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
27
Ромарик Япи
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Тоттенхэм - Витесс
1
1
2
3
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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