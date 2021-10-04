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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Колорадо
Сиэтл - Колорадо: обзор матча 04 октября 2021
Сиэтл
04.10.2021, понедельник, 05:00
США. МЛС, 38 тур
3 : 0
Завершен
Колорадо
2'
К. Рольдан
22'
J. Medranda
45+1'
Ж. Пауло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Колорадо
80'
Замена
К. Бассетт
️️️️
K. Rosenberry
78'
Желтая карточка
Ю. Намли
Замена
A. Cissoko
️️️️
Х. Арреага
78'
73'
Замена
Ю. Намли
️️️️
М. Барриос
73'
Замена
Н. Мескида
️️️️
Б. Галван
Замена
Д. Лейва
️️️️
А. Рольдан
73'
Замена
Л. Чу
️️️️
F. Montero
72'
Замена
S. O'Neill
️️️️
J. Medranda
69'
Замена
К. Роу
️️️️
Ж. Пауло
69'
61'
Красная карточка
Л. Эстевес
55'
Желтая карточка
Д. Рубио
46'
Замена
Д. Рубио
️️️️
А. Синъясики
46'
Замена
Л. Эстевес
️️️️
Д. Уилсон
ГОЛ! 3:0!
Ж. Пауло
Пас отдал
К. Рольдан
45'
+1
24'
Желтая карточка
Д. Уилсон
ГОЛ! 2:0!
J. Medranda
22'
ГОЛ! 1:0!
К. Рольдан
Пас отдал
W. Bruin
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
27
Данни Уилсон
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
19
Jack Price
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
6
Остон Трасти
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Колорадо
3
Drew Moor
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
4-3-3
24
Фрай
94
3
Арреага
28
Гомес Андраде
5
Толо
16
Рольдан
7
Рольдан
6
Пауло
12
Атенсио
12
29
3-4-3
1
27
Уилсон
5
Абубакар
2
3
Акоста
19
11
Синъясики
14
Кайе
7
Барриос
16
Галван
6
Трасти
94
40
40
94
6
Пауло
22
Роу
22
Роу
6
Пауло
16
Рольдан
6
Лейва
6
Лейва
16
Рольдан
12
7
Чу
7
Чу
12
3
Арреага
92
92
3
Арреага
2
17
Бассетт
17
Бассетт
2
16
Галван
20
Мескида
20
Мескида
16
Галван
7
Барриос
7
Намли
7
Намли
7
Барриос
27
Уилсон
16
Эстевес
16
Эстевес
27
Уилсон
11
Синъясики
11
Рубио
11
Рубио
11
Синъясики
Остались в запасе
Сиэтл
Колорадо
30
Stefan Cleveland
ВР
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
3
Drew Moor
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Остались в запасе
3
Drew Moor
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Сиэтл - Колорадо
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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