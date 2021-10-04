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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Саранск - Красное Знамя
Саранск - Красное Знамя: обзор матча 04 октября 2021
Саранск
04.10.2021, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 14 тур
1 : 0
Завершен
Красное Знамя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Саранск - Красное Знамя
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 12 тур
Салют
4 : 0
10.06.2022
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 11 тур
Саранск
1 : 1
04.06.2022
Авангард
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Динамо Вл
3 : 3
28.05.2022
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Саранск
0 : 2
22.05.2022
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Динамо Бр
1 : 2
15.05.2022
Саранск
Красное Знамя
Россия. Кубок, 1/4 финала
Красное Знамя
0 : 4
09.09.2026
СКА-Хабаровск
Россия. Кубок, 1/8 финала
Торпедо Вл
0 : 0
25.08.2026
Красное Знамя
Россия. Кубок, 1/16 финала
Красное Знамя
2 : 0
12.08.2026
Динамо Бр
Россия. Кубок, 1/32 финала
СШОР-1 Кристалл
2 : 3
29.07.2026
Красное Знамя
Россия. Кубок, 2 раунд
Велес
2 : 0
20.08.2025
Красное Знамя
Информация о матче
Стадион:
Мордовия Арена
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Красное Знамя
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