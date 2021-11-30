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Расписание матчей
Испания. Кубок
Альбасете - Расинг де Феррол
Альбасете - Расинг де Феррол: обзор матча 30 ноября 2021
Альбасете
30.11.2021, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Расинг де Феррол
117'
D. González
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Альбасете - Расинг де Феррол
ГОЛ! 1:0!
D. González
117'
Желтая карточка
J. Alonso
109'
Замена
М. Фустер
️️️️
J. Sanchez
91'
Замена
D. González
️️️️
E. Gomez
76'
Желтая карточка
J. Sanchez
44'
Желтая карточка
A. Arasa
4'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Альбасете - Расинг де Феррол
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
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1 : 0
22.11.2026
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16.11.2026
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Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
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Альбасете
2 : 0
25.10.2026
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Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
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Испания. Кубок, 1/64 финала
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0 : 0
28.10.2025
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Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Карлос Бельмонте
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