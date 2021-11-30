Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Марчамало - Вальядолид
Марчамало - Вальядолид: обзор матча 30 ноября 2021
Марчамало
30.11.2021, вторник, 18:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Вальядолид
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Марчамало - Вальядолид
79'
Желтая карточка
Кико
77'
Замена
Р. Меса
️️️️
К. Перес
76'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
Ануар
67'
Замена
Т. Вилья
️️️️
Р. Гарсия
46'
Замена
О. Плано
️️️️
Р. Алькарас
41'
Желтая карточка
Р. Алькарас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марчамало
2
Carpin
ЦЗ
21
Diego Penalvo Garcia
ЦЗ
7
Braun
ЦП
15
Nachete
ЦП
10
Mariano Hernandez Medina
ЦП
12
Abdramane Fane
ЦФ
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Ануар
ЦП
6
Феде
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
17
Кристо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Марчамало
1
Jony
ВР
4
Victor Illana Díaz
ЦЗ
20
Jose Miguel Cerro Garcia
ЦФ
9
Juan Rojo Martinez
ЦФ
Вальядолид
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
18
Альваро Агуадо
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
2-3-1
2
21
7
15
10
12
3-2-4-1
1
Масип
15
Оласа
5
Кейруш
22
Кико
17
Джанко
15
Гарсия
6
Феде
71
Перес
4
Алькарас
23
Ануар
17
Кристо
71
Перес
16
Меса
16
Меса
71
Перес
15
Гарсия
19
Вилья
19
Вилья
15
Гарсия
4
Алькарас
20
Плано
20
Плано
4
Алькарас
23
Ануар
19
Вайссман
19
Вайссман
23
Ануар
Остались в запасе
Марчамало
Вальядолид
1
Jony
ВР
4
Victor Illana Díaz
ЦЗ
20
Jose Miguel Cerro Garcia
ЦФ
9
Juan Rojo Martinez
ЦФ
19
Гонсало Плата
ПВ
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
1
Jony
ВР
4
Victor Illana Díaz
ЦЗ
20
Jose Miguel Cerro Garcia
ЦФ
9
Juan Rojo Martinez
ЦФ
Остались в запасе
19
Гонсало Плата
ПВ
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Марчамало - Вальядолид
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Марчамало
Испания. Кубок, 1 раунд
Марчамало
0 : 1
30.11.2021
Вальядолид
Испания. Кубок, 1/64 финала
Марчамало
2 : 3
15.12.2020
Уэска
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
Новости команд
Все
Марчамало
Вальядолид
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+