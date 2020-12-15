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Расписание матчей
Испания. Кубок
Марчамало - Уэска
Марчамало - Уэска: обзор матча 15 декабря 2020
Марчамало
15.12.2020, вторник, 21:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
2 : 3
Завершен
Уэска
9'
Р. Мир
94'
Р. Мир
111'
Р. Мир
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Марчамало - Уэска
111'
ГОЛ! 0:3!
Р. Мир
Пас отдал
Х. Онтиверос
94'
ГОЛ! 0:2!
Р. Мир
76'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Д. Эскриче
56'
Желтая карточка
К. Нвакали
46'
Замена
Э. Вальдеррама
️️️️
Х. Карлос
46'
Замена
К. Нвакали
️️️️
И. Думбия
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мир
Пас отдал
П. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Марчамало - Уэска
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Марчамало
Испания. Кубок, 1 раунд
Марчамало
0 : 1
30.11.2021
Вальядолид
Испания. Кубок, 1/64 финала
Марчамало
2 : 3
15.12.2020
Уэска
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
Новости команд
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Марчамало
Уэска
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
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