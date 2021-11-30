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Расписание матчей
Испания. Кубок
Теруэль - Алькоркон
Теруэль - Алькоркон: обзор матча 30 ноября 2021
Теруэль
30.11.2021, вторник, 22:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Алькоркон
28'
H. Fraile
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Теруэль - Алькоркон
79'
Замена
Д. Зарфино
️️️️
H. Fraile
69'
Замена
Х. Эрнандес
️️️️
O. Arribas
28'
ГОЛ! 0:1!
H. Fraile
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теруэль
5
Diego Redolar
ЦЗ
7
Ibrahima Diakite
ЦП
20
Álvaro Salinas García
ЦФ
11
Hector Otin Lafuente
ЦФ
8
B. Romero
ЦФ
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
24
Victor García
ЦЗ
6
José Carlos Ramírez
ЦФ
13
José Aurelio Suárez
ЦФ
0
H. Fraile
ЦФ
0
Fornies
ЦФ
24
O. Arribas
ЦФ
21
Фидель Эскобар
ЦФ
16
Николас Горосито
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Теруэль
1
Taliby Konate
ВР
16
Carlos Javier
ЦП
8
Jaime Barrero
ЦП
14
Guille Andrés
ЦФ
0
J. Hualde
ЦФ
0
K. Lacruz
ЦФ
9
Stephane Emana
ЦФ
10
David Aparicio
ЦФ
Алькоркон
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
17
Рауль Асенсио
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
2
Джованни Зарфино
ЦФ
8
Ander Gorostidi
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
1-1-3
5
7
8
11
20
1-5
1
Руис
24
0
16
Горосито
21
Эскобар
24
0
24
21
Эрнандес
21
Эрнандес
24
0
2
Зарфино
2
Зарфино
0
Остались в запасе
Теруэль
Алькоркон
1
Taliby Konate
ВР
16
Carlos Javier
ЦП
8
Jaime Barrero
ЦП
14
Guille Andrés
ЦФ
0
J. Hualde
ЦФ
0
K. Lacruz
ЦФ
9
Stephane Emana
ЦФ
10
David Aparicio
ЦФ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
17
Рауль Асенсио
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
8
Ander Gorostidi
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
1
Taliby Konate
ВР
16
Carlos Javier
ЦП
8
Jaime Barrero
ЦП
14
Guille Andrés
ЦФ
0
J. Hualde
ЦФ
0
K. Lacruz
ЦФ
9
Stephane Emana
ЦФ
10
David Aparicio
ЦФ
Остались в запасе
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
17
Рауль Асенсио
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
8
Ander Gorostidi
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Теруэль - Алькоркон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Теруэль
Испания. Кубок, 1/64 финала
Сант Андреу
2 : 1
29.10.2025
Теруэль
Испания. Кубок, 1/64 финала
Валье де Эгуес
1 : 0
01.11.2023
Теруэль
Испания. Кубок, 1 раунд
Теруэль
0 : 1
13.11.2022
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Теруэль
0 : 1
30.11.2021
Алькоркон
Испания. Кубок, 1/64 финала
Теруэль
2 : 3
17.12.2020
Райо Вальекано
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Стадион:
Санто Доминго
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Теруэль
Алькоркон
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2016.12.23 01:56
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2016.05.22 11:26
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