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Расписание матчей
Испания. Кубок
Валье де Эгуес - Теруэль
Валье де Эгуес - Теруэль: обзор матча 01 ноября 2023
Валье де Эгуес
01.11.2023, среда, 18:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Теруэль
Матч
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Статистика матча Валье де Эгуес - Теруэль
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Матчи команд
Валье де Эгуес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Валье де Эгуес
1 : 5
30.10.2025
ФК Андорра
Испания. Кубок, 1/32 финала
Валье де Эгуес
0 : 3
06.12.2023
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Валье де Эгуес
1 : 0
01.11.2023
Теруэль
Теруэль
Испания. Кубок, 1/64 финала
Сант Андреу
2 : 1
29.10.2025
Теруэль
Испания. Кубок, 1/64 финала
Валье де Эгуес
1 : 0
01.11.2023
Теруэль
Испания. Кубок, 1 раунд
Теруэль
0 : 1
13.11.2022
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Теруэль
0 : 1
30.11.2021
Алькоркон
Испания. Кубок, 1/64 финала
Теруэль
2 : 3
17.12.2020
Райо Вальекано
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