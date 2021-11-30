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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Баия
Атлетико Гойяненсе - Баия: обзор матча 30 ноября 2021
Атлетико Гойяненсе
30.11.2021, вторник, 01:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
2 : 1
Завершен
Баия
60'
М. Фрейтас (П)
90+3'
J.
71'
H. Rodallega
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Баия
90'
+7
Вторая желтая
Ж. Капишаба
Желтая карточка
J.
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
J.
Пас отдал
L.
90'
+3
Замена
B. Montenegro
️️️️
Рональд
89'
Желтая карточка
Г. Баральяс
88'
84'
Желтая карточка
Ж. Капишаба
Желтая карточка
М. Фрейтас
84'
Желтая карточка
Эдер
81'
Замена
Г. Баральяс
️️️️
З. Роберто
79'
Замена
L.
️️️️
В. Маранхао
79'
78'
Желтая карточка
P. de Lucca
71'
ГОЛ! 1:1!
H. Rodallega
Пас отдал
Росси
67'
Замена
Даниэл
️️️️
R.
61'
Замена
Росси
️️️️
L. Mugni
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Фрейтас
60'
54'
Желтая карточка
L. Mugni
46'
Замена
H. Rodallega
️️️️
Жилберто
Замена
Рональд
️️️️
A. LuÃs
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
23
Dudu
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Гойяненсе
44
Габриэль Баральяс
ЦП
44
Жонас Торо
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
3
Werley
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
Баия
14
Раниэле
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
7
Роналдо
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
9
Marcelo Ryan
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
31
Росси
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
2-1-5
14
6
Энрике
18
97
33
Эдер
5
Маранхао
17
Фрейтас
10
1-5
29
Капишаба
5
2
Параиба
9
Жилберто
1
10
99
Зе Роберто
44
Баральяс
44
Баральяс
99
Зе Роберто
Рональд
26
26
Рональд
5
Маранхао
81
81
5
Маранхао
97
35
Рональд
35
Рональд
97
7
Роналдо
7
Роналдо
9
Жилберто
11
11
9
Жилберто
26
31
Росси
31
Росси
26
10
94
Даниэл
94
Даниэл
10
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Баия
44
Жонас Торо
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
3
Werley
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
14
Раниэле
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
9
Marcelo Ryan
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
44
Жонас Торо
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
3
Werley
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
Остались в запасе
14
Раниэле
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
9
Marcelo Ryan
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Баия
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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