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Расписание матчей
Испания. Кубок
Наксари - ФК Андорра
Наксари - ФК Андорра: обзор матча 30 ноября 2021
Наксари
30.11.2021, вторник, 20:30
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
ФК Андорра
42'
M. Fernandez Gracia
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Наксари - ФК Андорра
Желтая карточка
Á. Navajas
85'
Желтая карточка
N. Sharikadze
63'
Замена
D. Gordo
️️️️
Á. Maiso
60'
Желтая карточка
I. Rojo
53'
42'
ГОЛ! 0:1!
M. Fernandez Gracia
Желтая карточка
Á. Maiso
29'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Наксари - ФК Андорра
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Наксари
Испания. Кубок, 1/64 финала
Наксари
2 : 4
29.10.2025
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
Наксари
1 : 2
01.11.2023
Мелилья
Испания. Кубок, 1 раунд
Наксари
0 : 1
30.11.2021
ФК Андорра
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
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