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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Данди Юнайтед
Мазервелл - Данди Юнайтед: обзор матча 30 ноября 2021
Мазервелл
30.11.2021, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
12'
Т. Уотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Данди Юнайтед
Замена
L. David Grimshaw
️️️️
К. Вулери
88'
Вторая желтая
B. Maguire
83'
Замена
J. Carroll
️️️️
К. ван Веен
83'
78'
Желтая карточка
A. Spörle
Желтая карточка
N. McGinley
77'
Желтая карточка
Ш. Госс
77'
75'
Замена
A. Spörle
️️️️
S. McMann
72'
Желтая карточка
F. Hoti
Замена
С. О'Доннелл
️️️️
S. Solholm Johansen
58'
Желтая карточка
B. Maguire
44'
42'
Замена
Н. Кларк
️️️️
D. Glass
ГОЛ! 1:0!
Т. Уотт
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Мазервелл
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
33
Jake Carroll
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
Данди Юнайтед
31
Тревор Карсон
ВР
43
Kerr Smith
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
3-1-5
31
Келли
15
5
Лами
22
8
Слаттери
16
Госс
32
Уотт
99
ван Веен
11
Вулери
19
2-5
4
33
14
2
25
Эдвардс
8
6
Харкс
11
Вулери
4
4
11
Вулери
15
2
О'Доннелл
2
О'Доннелл
15
99
ван Веен
33
33
99
ван Веен
33
3
3
33
21
10
Кларк
10
Кларк
21
Остались в запасе
Мазервелл
Данди Юнайтед
11
Джордан Робертс
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
31
Тревор Карсон
ВР
43
Kerr Smith
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
11
Джордан Робертс
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
43
Kerr Smith
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Мазервелл - Данди Юнайтед
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
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