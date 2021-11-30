Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Бадахоз - Алькояно
Бадахоз - Алькояно: обзор матча 30 ноября 2021
Бадахоз
30.11.2021, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 3
Завершен
Алькояно
4'
М. Эль-Гезуани
77'
J.
86'
L. Angel
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бадахоз - Алькояно
86'
ГОЛ! 0:3!
L. Angel
77'
ГОЛ! 0:2!
J.
Желтая карточка
J. Pardo
75'
Замена
G. Santamaria
️️️️
T. Awudu
72'
Замена
D. Concha
️️️️
A. Cuevas
67'
59'
Замена
П. Карбонель
️️️️
J. Anton
47'
Желтая карточка
L. Angel
Желтая карточка
A. Cuevas
46'
39'
Желтая карточка
L.
33'
Желтая карточка
J. Anton
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Эль-Гезуани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бадахоз
1
Limones
ВР
3
Jilmar Torres
ЦЗ
23
Aitor Pascual
ЦЗ
3
Gorka Pérez
ЦЗ
17
Jesús Clemente
ЦП
8
Adri Cuevas
ЦП
8
Diego Barri
ЦП
14
Miguel Núñez
ЦП
0
J. Pardo
ЦФ
7
Sergio Benito
ЦФ
0
T. Awudu
ЦФ
Алькояно
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
20
Иманол Гарсия
ЦФ
3
J. Anton
ЦФ
2
Прими Феррис
ЦФ
0
Lillo
ЦФ
0
L. Angel
ЦФ
Бадахоз
1
Gonzalo Crettaz
ВР
23
David Concha
ЦФ
22
G. Santamaria
ЦФ
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
Алькояно
0
Jona
ЦФ
2
Тони Абад
ЦФ
0
D. Albiar
ЦФ
4
Карлос Бланко
ЦФ
18
Пабло Карбонель
ЦФ
3-4-3
1
3
23
3
17
8
14
8
0
7
0
5
20
Гарсия
0
0
2
Феррис
3
8
23
23
8
0
22
22
0
3
18
Карбонель
18
Карбонель
3
Остались в запасе
Бадахоз
Алькояно
1
Gonzalo Crettaz
ВР
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
0
Jona
ЦФ
2
Тони Абад
ЦФ
0
D. Albiar
ЦФ
4
Карлос Бланко
ЦФ
Остались в запасе
1
Gonzalo Crettaz
ВР
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
Остались в запасе
0
Jona
ЦФ
2
Тони Абад
ЦФ
0
D. Albiar
ЦФ
4
Карлос Бланко
ЦФ
Статистика матча Бадахоз - Алькояно
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бадахоз
Испания. Кубок, 1 раунд
Бадахоз
0 : 3
30.11.2021
Алькояно
Испания. Кубок, 1/64 финала
Навалкарнеро
1 : 0
17.12.2020
Бадахоз
Испания. Кубок, 1/8 финала
Бадахоз
2 : 3
29.01.2020
Гранада
Испания. Кубок, 1/16 финала
Бадахоз
3 : 1
23.01.2020
Эйбар
Алькояно
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алькояно
1 : 3
05.01.2022
Реал
Испания. Кубок, 2 раунд
Алькояно
3 : 3
14.12.2021
Леванте
Испания. Кубок, 1 раунд
Бадахоз
0 : 3
30.11.2021
Алькояно
Испания. Кубок, 1/8 финала
Алькояно
1 : 2
28.01.2021
Атлетик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алькояно
2 : 1
20.01.2021
Реал
Новости команд
Все
Бадахоз
Алькояно
Кубок Испании. «Реал» обыграл «Алькояно» из 3-го дивизиона. Забили Милитао, Асенсио и Иско
2022.01.06 01:23
Анчелотти: «У Лунина есть абонемент на «Алькояно». В остальном выйдут лучшие»
2022.01.04 21:45
1
Кубок Испании. «Гранада» и «Атлетик» прошли в 1/4 финала
2021.01.29 00:51
«Барса» сыграет с «Райо Вальекано», «Севилья» – с «Валенсией» и другие пары 1/8 финала Кубка Испании
2021.01.22 16:29
41-летний вратарь «Алькояно» Фигерас сделал 10 сейвов в матче с «Реалом». Это лучший результат среди соперников мадридцев в этом сезоне
2021.01.21 09:37
Кубок Испании. «Реал» обыграл «Алькояно» из 3-го дивизиона. Забили Милитао, Асенсио и Иско
2022.01.06 01:23
Анчелотти: «У Лунина есть абонемент на «Алькояно». В остальном выйдут лучшие»
2022.01.04 21:45
1
Кубок Испании. «Гранада» и «Атлетик» прошли в 1/4 финала
2021.01.29 00:51
«Барса» сыграет с «Райо Вальекано», «Севилья» – с «Валенсией» и другие пары 1/8 финала Кубка Испании
2021.01.22 16:29
41-летний вратарь «Алькояно» Фигерас сделал 10 сейвов в матче с «Реалом». Это лучший результат среди соперников мадридцев в этом сезоне
2021.01.21 09:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+