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Расписание матчей
Испания. Кубок
Навалкарнеро - Бадахоз
Навалкарнеро - Бадахоз: обзор матча 17 декабря 2020
Навалкарнеро
17.12.2020, четверг, 20:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Бадахоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Навалкарнеро - Бадахоз
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Навалкарнеро
Испания. Кубок, 1/32 финала
Навалкарнеро
2 : 3
02.12.2025
Хетафе
Испания. Кубок, 1/64 финала
Навалкарнеро
2 : 1
29.10.2025
Мерида
Испания. Кубок, 1/64 финала
Навалкарнеро
0 : 1
01.11.2023
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Навалкарнеро
1 : 3
12.11.2022
УД Логроньес
Испания. Кубок, 1/8 финала
Навалкарнеро
0 : 6
28.01.2021
Гранада
Бадахоз
Испания. Кубок, 1 раунд
Бадахоз
0 : 3
30.11.2021
Алькояно
Испания. Кубок, 1/64 финала
Навалкарнеро
1 : 0
17.12.2020
Бадахоз
Испания. Кубок, 1/8 финала
Бадахоз
2 : 3
29.01.2020
Гранада
Испания. Кубок, 1/16 финала
Бадахоз
3 : 1
23.01.2020
Эйбар
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Кубок Испании. «Гранада» и «Атлетик» прошли в 1/4 финала
2021.01.29 00:51
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2021.01.22 16:29
Кубок Испании. «Гранада» и «Атлетик» прошли в 1/4 финала
2021.01.29 00:51
«Барса» сыграет с «Райо Вальекано», «Севилья» – с «Валенсией» и другие пары 1/8 финала Кубка Испании
2021.01.22 16:29
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