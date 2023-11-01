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Расписание матчей
Испания. Кубок
Навалкарнеро - Алькоркон
Навалкарнеро - Алькоркон: обзор матча 01 ноября 2023
Навалкарнеро
01.11.2023, среда, 14:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Алькоркон
21'
J. Lara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Навалкарнеро - Алькоркон
88'
Замена
Я. Брайс
️️️️
J. Lara
87'
Желтая карточка
Х. Гонсалес
65'
Замена
Х. Гонсалес
️️️️
Чема
65'
Замена
J. Babin
️️️️
A. Lopez
46'
Замена
Х. Кастро
️️️️
Ó. Rivas
21'
ГОЛ! 0:1!
J. Lara
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Навалкарнеро - Алькоркон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Навалкарнеро
Испания. Кубок, 1/32 финала
Навалкарнеро
2 : 3
02.12.2025
Хетафе
Испания. Кубок, 1/64 финала
Навалкарнеро
2 : 1
29.10.2025
Мерида
Испания. Кубок, 1/64 финала
Навалкарнеро
0 : 1
01.11.2023
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Навалкарнеро
1 : 3
12.11.2022
УД Логроньес
Испания. Кубок, 1/8 финала
Навалкарнеро
0 : 6
28.01.2021
Гранада
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Главный судья:
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Навалкарнеро
Алькоркон
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
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