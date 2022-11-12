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Расписание матчей
Испания. Кубок
Навалкарнеро - УД Логроньес
Навалкарнеро - УД Логроньес: обзор матча 12 ноября 2022
Навалкарнеро
12.11.2022, суббота, 19:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 3
Завершен
УД Логроньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Навалкарнеро - УД Логроньес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Навалкарнеро
Испания. Кубок, 1/32 финала
Навалкарнеро
2 : 3
02.12.2025
Хетафе
Испания. Кубок, 1/64 финала
Навалкарнеро
2 : 1
29.10.2025
Мерида
Испания. Кубок, 1/64 финала
Навалкарнеро
0 : 1
01.11.2023
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Навалкарнеро
1 : 3
12.11.2022
УД Логроньес
Испания. Кубок, 1/8 финала
Навалкарнеро
0 : 6
28.01.2021
Гранада
УД Логроньес
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
1 : 3
30.10.2025
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/16 финала
УД Логроньес
0 : 0
04.01.2025
Атлетик
Испания. Кубок, 2 раунд
УД Логроньес
0 : 0
04.12.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
УД Логроньес
1 : 0
30.10.2024
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
0 : 2
02.11.2023
Валенсия
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УД Логроньес
«Жирона» вылетела из Кубка Испании от команды 4-го дивизиона с полевым игроком в воротах
2024.12.05 09:41
Кубок Испании. «Гранада» и «Атлетик» прошли в 1/4 финала
2021.01.29 00:51
«Барса» сыграет с «Райо Вальекано», «Севилья» – с «Валенсией» и другие пары 1/8 финала Кубка Испании
2021.01.22 16:29
Кубок Испании. «Гранада» и «Атлетик» прошли в 1/4 финала
2021.01.29 00:51
«Барса» сыграет с «Райо Вальекано», «Севилья» – с «Валенсией» и другие пары 1/8 финала Кубка Испании
2021.01.22 16:29
«Жирона» вылетела из Кубка Испании от команды 4-го дивизиона с полевым игроком в воротах
2024.12.05 09:41
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