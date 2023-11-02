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Расписание матчей
Испания. Кубок
УД Логроньес - Валенсия
УД Логроньес - Валенсия: обзор матча 02 ноября 2023
УД Логроньес
02.11.2023, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Валенсия
45+1'
П. Госальбес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УД Логроньес - Валенсия
79'
Желтая карточка
П. Госальбес
Замена
️️️️
A. Vitoria
58'
58'
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
К. Москера
58'
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
С. Амалла
46'
Замена
Ф. Перес
️️️️
С. Каньос
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
П. Госальбес
39'
Желтая карточка
У. Гонсалес
Желтая карточка
A. Vitoria
37'
32'
Желтая карточка
Р. Яремчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УД Логроньес
13
Álex Daza
ВР
5
Cristian Fernandez Titi
ЦЗ
11
Aitor Seguin
ЦП
16
Iñaki Sáenz
(К)
ЦП
15
Javi Cobo
ЦП
5
Imanol Sarriegi
ЦП
18
Ander Vitoria
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
(К)
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Селим Амалла
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
16
Уго Гонсалес
ПВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
УД Логроньес
1
Enrique Royo Herranz
ВР
2
Yasin Iribarren
ЦЗ
4
Miki Codina
ЦЗ
6
Andoni Ugarte
ЦЗ
8
Urtzi Urzelai
ЦП
10
Álex Arias
ЦП
19
L. Yurrebaso
ЦФ
11
Jon Madrazo
ЦФ
7
A. Goti
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
80
M. Camus
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
1-4-1
13
5
11
15
5
16
18
4-1-1-2-2
1
Хауме
20
Фулкье
3
Гасиоровски
5
Таррега
3
Москера
22
Гильямон
21
Амалла
16
Гонсалес
7
Каньос
10
Госальбес
11
Яремчук
3
Москера
14
Гайя
14
Гайя
3
Москера
21
Амалла
8
Гуэрра
8
Гуэрра
21
Амалла
7
Каньос
21
Перес
21
Перес
7
Каньос
Остались в запасе
УД Логроньес
Валенсия
1
Enrique Royo Herranz
ВР
2
Yasin Iribarren
ЦЗ
4
Miki Codina
ЦЗ
6
Andoni Ugarte
ЦЗ
8
Urtzi Urzelai
ЦП
10
Álex Arias
ЦП
19
L. Yurrebaso
ЦФ
11
Jon Madrazo
ЦФ
7
A. Goti
ЦФ
13
Кристиан Риверо
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
80
M. Camus
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
1
Enrique Royo Herranz
ВР
2
Yasin Iribarren
ЦЗ
4
Miki Codina
ЦЗ
6
Andoni Ugarte
ЦЗ
8
Urtzi Urzelai
ЦП
10
Álex Arias
ЦП
19
L. Yurrebaso
ЦФ
11
Jon Madrazo
ЦФ
7
A. Goti
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
80
M. Camus
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча УД Логроньес - Валенсия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
УД Логроньес
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
1 : 3
30.10.2025
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/16 финала
УД Логроньес
0 : 0
04.01.2025
Атлетик
Испания. Кубок, 2 раунд
УД Логроньес
0 : 0
04.12.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
УД Логроньес
1 : 0
30.10.2024
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
0 : 2
02.11.2023
Валенсия
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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