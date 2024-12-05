«Жирона» вылетела из Кубка Испании от команды 4-го дивизиона с полевым игроком в воротах

«Жирона» не смогла преодолеть второй раунд Кубка Испании-2024/25.

Каталонцы вылетели из турнира от клуба «УД Логроньес», представляющего четвертый дивизион страны.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти.

На 105-й минуте 19-летнему защитнику «Логроньеса» Полю Арнау пришлось занять место в воротах из-за травмы голкипера Энрике Ройо и отсутствия замен.

В серии послематчевых пенальти полевой игрок парировал удар нападающего «Жироны» Абеля Руиса, чем помог своей команде пройти дальше в Кубке.