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    • «Жирона» вылетела из Кубка Испании от команды 4-го дивизиона с полевым игроком в воротах

    «Жирона» вылетела из Кубка Испании от команды 4-го дивизиона с полевым игроком в воротах

    «Жирона» не смогла преодолеть второй раунд Кубка Испании-2024/25.

    Каталонцы вылетели из турнира от клуба «УД Логроньес», представляющего четвертый дивизион страны.

    Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти.

    На 105-й минуте 19-летнему защитнику «Логроньеса» Полю Арнау пришлось занять место в воротах из-за травмы голкипера Энрике Ройо и отсутствия замен.

    В серии послематчевых пенальти полевой игрок парировал удар нападающего «Жироны» Абеля Руиса, чем помог своей команде пройти дальше в Кубке.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.12.2024 09:41
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