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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алькояно - Леванте
Алькояно - Леванте: обзор матча 14 декабря 2021
Алькояно
14.12.2021, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
3 : 3
Счет по пенальти – 3 : 1
Завершен
Леванте
5'
М. Эль-Гезуани
44'
М. Эль-Гезуани
55'
К. Бланко
23'
Д. Гомес
61'
Р. Сольдадо
68'
Д. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Алькояно - Леванте
106'
Желтая карточка
Р. Марти
101'
Замена
П. Мартинес
️️️️
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Р. Гонсалес
99'
98'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Красная карточка
L. Angel
83'
81'
Замена
Р. Марти
️️️️
Д. Гомес
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
П. Феррис
72'
68'
ГОЛ! 3:3!
Д. Гомес
Пас отдал
Х. Луис Моралес
67'
Замена
Х. Мирамон
️️️️
Коке
Замена
L. Angel
️️️️
Х. Гарсия
63'
61'
ГОЛ! 3:2!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Пепелу
56'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
А. Кантеро
56'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Н. Вукчевич
56'
Замена
Э. Барди
️️️️
А. Блеса
ГОЛ! 3:1!
К. Бланко
55'
53'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
Желтая карточка
L.
49'
ГОЛ! 2:1!
М. Эль-Гезуани
Пас отдал
К. Бланко
44'
23'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гомес
Пас отдал
Р. Пьер
Желтая карточка
П. Феррис
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Эль-Гезуани
Пас отдал
Д. Вега
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькояно
1
Jose Juan
ВР
11
Хави Гарсия
ЦП
8
Juanan Casanova
ЦП
0
Lillo
ЦФ
2
Прими Феррис
ЦФ
4
Карлос Бланко
ЦФ
18
Пабло Карбонель
ЦФ
20
Иманол Гарсия
ЦФ
3
J. Anton
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
15
Дани Вега
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
18
Пепелу
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Алькояно
13
Tomaž Stopajnik
ВР
5
Рауль Гонсалес
ЦЗ
20
Andy Escudero
ЦП
6
Фран Миранда
ЦП
23
Виктор Реверт
ЦП
2
Тони Абад
ЦФ
0
Jona
ЦФ
7
Juli Cerda
ЦФ
0
D. Albiar
ЦФ
0
L. Angel
ЦФ
Леванте
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
10
Энис Барди
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
2-5
1
11
Гарсия
8
20
Гарсия
15
Вега
9
Эль-Гезуани
3
18
Карбонель
4-1-2-1-2
13
Айтор
23
Коке
6
Дуарте
44
Пьер
15
Франкеса
17
Вукчевич
16
Блеса
18
Пепелу
21
Кантеро
9
Сольдадо
99
Гомес
2
Феррис
5
Гонсалес
5
Гонсалес
2
Феррис
11
Гарсия
0
0
11
Гарсия
16
Блеса
10
Барди
10
Барди
16
Блеса
23
Коке
21
Мирамон
21
Мирамон
23
Коке
17
Вукчевич
16
Мелеро
16
Мелеро
17
Вукчевич
9
Сольдадо
18
Мартинес
18
Мартинес
9
Сольдадо
21
Кантеро
25
Моралес
25
Моралес
21
Кантеро
99
Гомес
9
Марти
9
Марти
99
Гомес
Остались в запасе
Алькояно
Леванте
13
Tomaž Stopajnik
ВР
20
Andy Escudero
ЦП
6
Фран Миранда
ЦП
23
Виктор Реверт
ЦП
2
Тони Абад
ЦФ
0
Jona
ЦФ
7
Juli Cerda
ЦФ
0
D. Albiar
ЦФ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Сон
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
13
Tomaž Stopajnik
ВР
20
Andy Escudero
ЦП
6
Фран Миранда
ЦП
23
Виктор Реверт
ЦП
2
Тони Абад
ЦФ
0
Jona
ЦФ
7
Juli Cerda
ЦФ
0
D. Albiar
ЦФ
Остались в запасе
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Сон
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Алькояно - Леванте
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алькояно
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алькояно
1 : 3
05.01.2022
Реал
Испания. Кубок, 2 раунд
Алькояно
3 : 3
14.12.2021
Леванте
Испания. Кубок, 1 раунд
Бадахоз
0 : 3
30.11.2021
Алькояно
Испания. Кубок, 1/8 финала
Алькояно
1 : 2
28.01.2021
Атлетик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алькояно
2 : 1
20.01.2021
Реал
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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