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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алькояно - Реал
Алькояно - Реал: обзор матча 20 января 2021
Алькояно
20.01.2021, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Алькояно - Реал
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алькояно
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алькояно
1 : 3
05.01.2022
Реал
Испания. Кубок, 2 раунд
Алькояно
3 : 3
14.12.2021
Леванте
Испания. Кубок, 1 раунд
Бадахоз
0 : 3
30.11.2021
Алькояно
Испания. Кубок, 1/8 финала
Алькояно
1 : 2
28.01.2021
Атлетик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алькояно
2 : 1
20.01.2021
Реал
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
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Алькояно
Реал
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