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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алькояно - Атлетик
Алькояно - Атлетик: обзор матча 28 января 2021
Алькояно
28.01.2021, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Алькояно - Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Алькояно
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алькояно
1 : 3
05.01.2022
Реал
Испания. Кубок, 2 раунд
Алькояно
3 : 3
14.12.2021
Леванте
Испания. Кубок, 1 раунд
Бадахоз
0 : 3
30.11.2021
Алькояно
Испания. Кубок, 1/8 финала
Алькояно
1 : 2
28.01.2021
Атлетик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алькояно
2 : 1
20.01.2021
Реал
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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