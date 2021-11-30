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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Венеция
Аталанта - Венеция: обзор матча 30 ноября 2021
Аталанта
30.11.2021, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 15 тур
4 : 0
Завершен
Венеция
7'
М. Пашалич
12'
М. Пашалич
57'
Т. Коопмейнерс
67'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Венеция
Замена
Р. Толой
️️️️
Б. Джимсити
90'
+1
81'
Желтая карточка
И. Ампаду
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Л. Муриэль
77'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Й. Иличич
77'
71'
Замена
Д. Шнегг
️️️️
Р. Хапс
71'
Замена
М. Свобода
️️️️
Д. Йонсен
ГОЛ! 4:0!
М. Пашалич
Пас отдал
Л. Муриэль
67'
Замена
М. де Рон
️️️️
М. Пессина
62'
58'
Замена
Д. Перец
️️️️
Д. Бусио
58'
Замена
М. Араму
️️️️
С. Кийин
ГОЛ! 3:0!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
Д. Пеццелла
57'
46'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
П. Маццокки
ГОЛ! 2:0!
М. Пашалич
Пас отдал
Л. Муриэль
12'
ГОЛ! 1:0!
М. Пашалич
Пас отдал
Й. Иличич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
32
Маттео Пессина
АП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Венеция
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
6
Джанлука Бусио
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
17
Руслан Малиновский
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Венеция
19
Лука Леццерини
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
8
Дор Перец
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
38
Дан Хейманс
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
32
Франческо Форте
ЦФ
3-3-2-2
1
Муссо
3
Пеццелла
28
Демирал
19
Паломино
6
Джимсити
8
Коопмейнерс
33
Хатебур
8
Пашалич
32
Пессина
10
Муриэль
72
Иличич
3-2-3-1-1
44
Ромеро
23
Кальдара
32
Чеккарони
4
Ампаду
2
Маццокки
5
Хапс
6
Бусио
6
Тессманн
13
Кийин
17
Йонсен
9
Анри
6
Джимсити
2
Толой
2
Толой
6
Джимсити
32
Пессина
15
де Рон
15
де Рон
32
Пессина
72
Иличич
59
Миранчук
59
Миранчук
72
Иличич
10
Муриэль
91
Пикколи
91
Пикколи
10
Муриэль
5
Хапс
23
Шнегг
23
Шнегг
5
Хапс
17
Йонсен
30
Свобода
30
Свобода
17
Йонсен
6
Бусио
8
Перец
8
Перец
6
Бусио
13
Кийин
70
Араму
70
Араму
13
Кийин
2
Маццокки
89
Чрнигой
89
Чрнигой
2
Маццокки
Остались в запасе
Аталанта
Венеция
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
19
Лука Леццерини
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
38
Дан Хейманс
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
38
Дан Хейманс
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Аталанта - Венеция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
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