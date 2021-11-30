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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сампдория
Фиорентина - Сампдория: обзор матча 30 ноября 2021
Фиорентина
30.11.2021, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 1
Завершен
Сампдория
23'
Х. Кальехон
32'
Д. Влахович
45'
Р. Соттиль
15'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Сампдория
Замена
А. Кокорин
️️️️
Д. Влахович
89'
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
Х. Кальехон
89'
84'
Замена
Ю. Хабот
️️️️
А. Феррари
83'
Желтая карточка
А. Феррари
Замена
Ю. Мале
️️️️
А. Дункан
78'
74'
Желтая карточка
О. Колли
72'
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
Б. Берешиньски
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Р. Соттиль
69'
54'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Ф. Капуто
54'
Замена
Р. Черво
️️️️
В. Верре
54'
Замена
️️️️
Н. Мурру
ГОЛ! 3:1!
Р. Соттиль
45'
42'
Желтая карточка
М. Габбиадини
ГОЛ! 2:1!
Д. Влахович
Пас отдал
Д. Бонавентура
32'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Р. Соттиль
23'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
А. Кандрева
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
7
Хосе Кальехон
АП
32
Альфред Дункан
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
19
Филиппо Фризон
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
14
Юссеф Мале
ЦП
17
Риккардо Сапонара
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Террачиано
3
Бираги
28
Мартинес
44
Игор
5
Венути
34
Торрейра
7
Бонавентура
23
Соттиль
7
Кальехон
32
Дункан
28
Влахович
3-2-4-2
25
Аудеро
25
Феррари
25
Колли
4
Йошида
18
Берешиньски
3
Ауджелло
87
Кандрева
15
Силва
26
Верре
2
Торсбю
11
Габбиадини
9
Капуто
32
Дункан
14
Мале
14
Мале
32
Дункан
23
Соттиль
17
Сапонара
17
Сапонара
23
Соттиль
28
Влахович
9
Кокорин
9
Кокорин
28
Влахович
7
Кальехон
20
Дистефано
20
Дистефано
7
Кальехон
26
Верре
20
Черво
20
Черво
26
Верре
29
Мурру
29
Мурру
18
Берешиньски
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
18
Берешиньски
25
Феррари
24
Хабот
24
Хабот
25
Феррари
9
Капуто
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Капуто
Остались в запасе
Фиорентина
Сампдория
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
19
Филиппо Фризон
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
19
Филиппо Фризон
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Фиорентина - Сампдория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
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