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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Кальяри
Верона - Кальяри: обзор матча 30 ноября 2021
Верона
30.11.2021, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Кальяри
88'
Желтая карточка
М. Касерес
86'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
Х. Ликояннис
82'
Замена
К. Строотман
️️️️
А. Грасси
Замена
Д. Бесса
️️️️
М. Велозу
78'
Замена
А. Тамез
️️️️
И. Илич
78'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Д. Симеоне
78'
74'
Замена
Р. Марин
️️️️
Дальберт
74'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Б. Кейта
50'
Желтая карточка
Б. Кейта
Желтая карточка
Д. Лазович
50'
Желтая карточка
Д. Симеоне
49'
Замена
Н. Казале
️️️️
Ф. Чеккерини
46'
Желтая карточка
К. Гюнтер
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
20
Иван Илич
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Дальберт
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
11
Даниэль Бесса
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Дамир Сетер
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-3-1-2
96
Монтипо
27
Давидович
22
Гюнтер
11
Чеккерини
19
Фараони
88
Лазович
44
Велозу
20
Илич
72
Барак
10
Капрари
18
Симеоне
3-2-2-2
23
Радунович
23
Чеппителли
44
Карбони
4
Касерес
16
Белланова
29
Дальберт
8
Нандес
33
Грасси
9
Жоао Педро
17
Кейта
11
Чеккерини
16
Казале
16
Казале
11
Чеккерини
20
Илич
61
Тамез
61
Тамез
20
Илич
44
Велозу
11
Бесса
11
Бесса
44
Велозу
18
Симеоне
15
Ласанья
15
Ласанья
18
Симеоне
22
Ликояннис
4
Цаппа
4
Цаппа
22
Ликояннис
29
Дальберт
18
Марин
18
Марин
29
Дальберт
33
Грасси
8
Строотман
8
Строотман
33
Грасси
17
Кейта
30
Паволетти
30
Паволетти
17
Кейта
Остались в запасе
Верона
Кальяри
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
18
Симоне Арести
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Дамир Сетер
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Дамир Сетер
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Верона - Кальяри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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