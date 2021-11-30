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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Норвич Сити
Ньюкасл - Норвич Сити: обзор матча 30 ноября 2021
Ньюкасл
30.11.2021, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
61'
К. Уилсон (П)
79'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Норвич Сити
79'
ГОЛ! 1:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Д. Яннулис
Замена
М. Альмирон
️️️️
А. Сен-Максимен
77'
73'
Замена
Д. Яннулис
️️️️
Б. Уильямс
Замена
А. Хэйден
️️️️
Д. Уиллок
73'
67'
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Сарджент
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Уилсон
61'
46'
Замена
П. Лис-Мелу
️️️️
Х. Цолис
Замена
Ф. Фернандес
️️️️
Р. Фрейзер
11'
Красная карточка
К. Кларк
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
33
Адам Айда
ЦФ
4-2-2-2
39
Дубравка
18
Льюис
5
Шер
26
Кларк
22
Манкильо
26
Шелви
28
Уиллок
10
Фрейзер
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
4-3-1-2
23
Крул
3
Ааронс
4
Хэнли
23
Гибсон
33
Уильямс
10
Рупп
6
Гилмор
23
МакЛин
17
Цолис
9
Сарджент
20
Пукки
10
Сен-Максимен
10
Альмирон
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
10
Фрейзер
6
Фернандес
6
Фернандес
10
Фрейзер
28
Уиллок
14
Хэйден
14
Хэйден
28
Уиллок
33
Уильямс
13
Яннулис
13
Яннулис
33
Уильямс
17
Цолис
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
17
Цолис
9
Сарджент
33
Айда
33
Айда
9
Сарджент
Остались в запасе
Ньюкасл
Норвич Сити
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Ньюкасл - Норвич Сити
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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