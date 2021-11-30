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Расписание матчей
Испания. Кубок
Монтижу - Бургос
Монтижу - Бургос: обзор матча 30 ноября 2021
Монтижу
30.11.2021, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Бургос
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Монтижу - Бургос
79'
Замена
E. Gomez
️️️️
G.
79'
Замена
К. Медина
️️️️
E. Undabarrena
Желтая карточка
Г. Гарсия
35'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монтижу
16
Răzvan Ochiroșii
ЦЗ
18
Javi Chino
ЦП
11
Samu Manchon
ЦП
5
Габриэль Гарсия
ЦФ
9
Dani Segovia
ЦФ
Бургос
12
Мигель Рубио
ЦЗ
1
Alfonso Herrero
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
5
E. Undabarrena
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
0
Guillermo
ЦФ
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
7
E. Gomez
ЦФ
19
Клаудио Медина
ЦФ
1-2-2
16
18
11
9
5
Гарсия
1-5
12
Рубио
1
0
15
Алегрия
5
14
0
7
7
0
5
19
Медина
19
Медина
5
Остались в запасе
Монтижу
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Антонио Каро
ВР
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
Статистика матча Монтижу - Бургос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Монтижу
Испания. Кубок, 1 раунд
Монтижу
0 : 1
30.11.2021
Бургос
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
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