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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Динамо К
Барселона - Динамо К: обзор матча 20 октября 2021
Барселона
20.10.2021, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
1 : 0
Завершен
Динамо К
36'
Ж. Пике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Динамо К
Желтая карточка
Ф. де Йонг
90'
85'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
В. Буяльский
85'
Замена
А. Караваев
️️️️
В. Цыганков
78'
Замена
А. Тымчик
️️️️
Т. Кедзиора
Замена
С. Агуэро
️️️️
М. Депай
75'
Замена
С. Роберто
️️️️
Гави
69'
62'
Замена
Витиньо
️️️️
К. де Пена
61'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Супряга
Замена
А. Фати
️️️️
Л. де Йонг
46'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
О. Мингеса
46'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пике
Пас отдал
Ж. Альба
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Денис Гармаш
АП
24
Эрик Рамирес
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
3-3-2-2
1
тер Стеген
30
Мингеса
3
Пике
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
8
Дест
21
де Йонг
6
Гави
26
де Йонг
10
Депай
4-3-2-1
1
Бущан
94
Кедзиора
6
Забарный
34
Сирота
16
Миколенко
8
Сидорчук
10
Шапаренко
29
Буяльский
11
Цыганков
14
де Пена
20
Супряга
6
Гави
6
Роберто
6
Роберто
6
Гави
30
Мингеса
11
Коутиньо
11
Коутиньо
30
Мингеса
26
де Йонг
31
Фати
31
Фати
26
де Йонг
10
Депай
10
Агуэро
10
Агуэро
10
Депай
11
Цыганков
20
Караваев
20
Караваев
11
Цыганков
94
Кедзиора
18
Тымчик
18
Тымчик
94
Кедзиора
20
Супряга
19
Гармаш
19
Гармаш
20
Супряга
14
де Пена
28
Витиньо
28
Витиньо
14
де Пена
29
Буяльский
24
Рамирес
24
Рамирес
29
Буяльский
Остались в запасе
Барселона
Динамо К
6
Нико Гонсалес
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
7
Беньямин Вербич
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
6
Нико Гонсалес
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
7
Беньямин Вербич
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Барселона - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
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