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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Ковентри
Престон - Ковентри: обзор матча 20 октября 2021
Престон
20.10.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 1
Завершен
Ковентри
61'
П. Бауэр
69'
Э. Риис
45'
Т. Уокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Ковентри
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Э. Риис
85'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Д. Джонсон
79'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
С. Синклейр
79'
74'
Замена
Д. Аллен
️️️️
К. О'Харе
74'
Замена
Б. Шиф
️️️️
Д. Хайам
74'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
В. Дьекереш
ГОЛ! 2:1!
Э. Риис
Пас отдал
А. Брауне
69'
ГОЛ! 1:1!
П. Бауэр
Пас отдал
Б. Уайтмэн
61'
51'
Желтая карточка
Л. Келли
Желтая карточка
П. Бауэр
50'
45'
ГОЛ! 0:1!
Т. Уокер
Пас отдал
К. О'Харе
Желтая карточка
Э. Хьюз
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
17
Каллум О'Харе
АП
5
Майкл Роуз
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
25
Фанкати Дабо
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
38
Густаво Хамер
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
22
Ян Матсен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Ковентри
34
Тодд Кейн
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
3-3-5
14
Стори
5
Бауэр
16
Хьюз
7
Синклейр
8
Брауне
14
Джонсон
17
Риис
4
ван ден Берг
8
Уайтмэн
32
Ирл
1
Иверсен
1-5
21
Мур
17
О'Харе
4
Келли
22
Матсен
5
МакФадзин
38
Хамер
5
Хайам
7
Синклейр
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
7
Синклейр
14
Джонсон
44
Поттс
44
Поттс
14
Джонсон
17
Риис
23
Мерфи
23
Мерфи
17
Риис
14
Дьекереш
29
Уогхорн
29
Уогхорн
14
Дьекереш
5
Хайам
18
Шиф
18
Шиф
5
Хайам
17
О'Харе
24
Аллен
24
Аллен
17
О'Харе
Остались в запасе
Престон
Ковентри
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
34
Тодд Кейн
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
13
Бен Уилсон
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
13
Бен Уилсон
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Престон - Ковентри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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