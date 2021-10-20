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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Аталанта
Манчестер Юнайтед - Аталанта: обзор матча 20 октября 2021
Манчестер Юнайтед
20.10.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
3 : 2
Завершен
Аталанта
53'
М. Рэшфорд
75'
Г. Магуайр
81'
К. Роналду
15'
М. Пашалич
29'
М. Демирал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Аталанта
Желтая карточка
Э. Кавани
90'
+5
Желтая карточка
Н. Матич
90'
+3
Замена
Н. Матич
️️️️
Фред
88'
ГОЛ! 3:2!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Шоу
81'
80'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
80'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Т. Коопмейнерс
ГОЛ! 2:2!
Г. Магуайр
Пас отдал
Э. Кавани
75'
Замена
Д. Санчо
️️️️
М. Гринвуд
73'
68'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Пашалич
68'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Й. Иличич
Замена
Э. Кавани
️️️️
М. Рэшфорд
66'
Замена
П. Погба
️️️️
С. Мактоминей
66'
Желтая карточка
Л. Шоу
64'
57'
Желтая карточка
М. де Рон
57'
Желтая карточка
М. Пашалич
56'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Л. Муриэль
55'
Желтая карточка
М. Ловато
ГОЛ! 1:2!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Б. Фернандеш
53'
46'
Замена
М. Ловато
️️️️
М. Демирал
29'
ГОЛ! 0:2!
М. Демирал
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Пашалич
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
17
Руслан Малиновский
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
8
Мактоминей
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
11
Гринвуд
7
Роналду
4-2-1-1-2
1
Муссо
21
Меле
28
Демирал
19
Паломино
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Муриэль
72
Иличич
7
Фред
18
Матич
18
Матич
7
Фред
8
Мактоминей
8
Погба
8
Погба
8
Мактоминей
11
Гринвуд
19
Санчо
19
Санчо
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
10
Кавани
10
Кавани
9
Рэшфорд
28
Демирал
5
Ловато
5
Ловато
28
Демирал
8
Коопмейнерс
3
Пеццелла
3
Пеццелла
8
Коопмейнерс
72
Иличич
59
Миранчук
59
Миранчук
72
Иличич
8
Пашалич
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Пашалич
10
Муриэль
91
Сапата
91
Сапата
10
Муриэль
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Аталанта
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Энтони Эланга
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Энтони Эланга
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Аталанта
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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