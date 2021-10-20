Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - Вильярреал
Янг Бойз - Вильярреал: обзор матча 20 октября 2021
Янг Бойз
20.10.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
1 : 4
Завершен
Вильярреал
77'
М. Элиа
6'
Й. Пино
16'
Ж. Морено
89'
А. Морено
90+2'
С. Чуквуэзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Вильярреал
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
Ж. Морено
90'
Замена
М. Гомес
️️️️
Й. Пино
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
К. Фасснахт
90'
89'
ГОЛ! 1:3!
А. Морено
89'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
А. Данжума
87'
Желтая карточка
Х. Рульи
83'
Замена
А. Манди
️️️️
Р. Альбиоль
ГОЛ! 1:2!
М. Элиа
Пас отдал
Ф. Ридер
77'
Замена
В. Канга
️️️️
Джордан
70'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
К. Мартинс
70'
70'
Замена
А. Морено
️️️️
Ф. Коклен
Замена
С. Хефти
️️️️
Ж. Лефор
62'
Желтая карточка
М. Эбишер
45'
16'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Морено
Пас отдал
Д. Парехо
6'
ГОЛ! 0:1!
Й. Пино
Пас отдал
А. Педраса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Джордан
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Янг Бойз
61
Леандро Збинден
ВР
25
Абдулла Лайдани
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
7
Марвин Шпильманн
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
3-1-3-1-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
5
Камара
21
Лефор
35
Мартинс
30
Лаупер
20
Эбишер
16
Фасснахт
13
Нгамале
12
Элиа
9
Джордан
4-2-1-2-1
28
Рульи
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
23
Педраса
13
Коклен
6
Капу
10
Парехо
10
Пино
7
Данжума
7
Морено
9
Джордан
9
Канга
9
Канга
9
Джордан
21
Лефор
30
Хефти
30
Хефти
21
Лефор
35
Мартинс
32
Ридер
32
Ридер
35
Мартинс
16
Фасснахт
10
Мамбимби
10
Мамбимби
16
Фасснахт
13
Коклен
5
Морено
5
Морено
13
Коклен
39
Альбиоль
2
Манди
2
Манди
39
Альбиоль
10
Пино
16
Гомес
16
Гомес
10
Пино
7
Данжума
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
7
Данжума
Остались в запасе
Янг Бойз
Вильярреал
61
Леандро Збинден
ВР
25
Абдулла Лайдани
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
7
Марвин Шпильманн
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
61
Леандро Збинден
ВР
25
Абдулла Лайдани
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
7
Марвин Шпильманн
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Янг Бойз - Вильярреал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Новости команд
Все
Янг Бойз
Вильярреал
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
20:25
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
20:25
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+