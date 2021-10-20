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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити: обзор матча 20 октября 2021
Хаддерсфилд Таун
20.10.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити
Замена
О. Тертон
️️️️
Д. Холмс
87'
Желтая карточка
Т. Лис
85'
83'
Желтая карточка
Р. МакГри
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Уорд
76'
Замена
Д. Корома
️️️️
Д. Синани
71'
69'
Замена
Т. Дини
️️️️
Л. Юткевич
Желтая карточка
М. Пирсон
40'
Желтая карточка
Л. Колуилл
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
21
Ли Николлс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
10
Джордан Грэм
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
3
Джош Руффельс
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
4-4-1-2
15
Тоффоло
12
Лис
6
Колуилл
5
Пирсон
6
Хогг
14
Холмс
10
Синани
27
О'Брайен
7
Томас
25
Уорд
21
Николлс
4-1-2-1-2
20
Шаркич
32
Фрэнд
4
Робертс
28
Сэндерсон
24
Педерсен
26
Суньич
20
Гарднер
8
МакГри
19
Чон
10
Юткевич
10
Грэм
14
Холмс
20
Тертон
20
Тертон
14
Холмс
25
Уорд
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
25
Уорд
10
Синани
37
Корома
37
Корома
10
Синани
10
Юткевич
14
Дини
14
Дини
10
Юткевич
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Бирмингем Сити
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
3
Джош Руффельс
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
27
Коннал Трумен
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
3
Джош Руффельс
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
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Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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