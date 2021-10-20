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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Барнсли
Мидлсбро - Барнсли: обзор матча 20 октября 2021
Мидлсбро
20.10.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 0
Завершен
Барнсли
20'
А. Шпорар
87'
М. Крукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Барнсли
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
М. Крукс
90'
ГОЛ! 2:0!
М. Крукс
87'
86'
Желтая карточка
Я. Мун
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Д. Уотмор
85'
76'
Замена
О. Уларе
️️️️
У. Хондермарк
Желтая карточка
Л. Пелтье
73'
72'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
А. Исека
Замена
У. Икпеазу
️️️️
А. Шпорар
65'
61'
Замена
Р. Палмер
️️️️
К. Стайлс
ГОЛ! 1:0!
А. Шпорар
Пас отдал
П. МакНэйр
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
25
Исайя Джонс
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
25
Мэтт Крукс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
20
Тойоси Олусанья
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
21
Уильямс Коколо
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
3-2-1-4
1
Ламли
14
Бамба
17
МакНэйр
16
Тавернье
16
Хаусон
21
Пелтье
22
Пайеро
25
Джонс
25
Крукс
20
Уотмор
99
Шпорар
3-3-2-2
40
Коллинс
2
Бриттан
4
Мун
6
Хелик
28
Уильямс
6
Гомес
29
Одуор
4
Стайлс
16
Хондермарк
12
Вудроу
9
Исека
25
Крукс
17
Леа Силики
17
Леа Силики
25
Крукс
20
Уотмор
11
Эрнандес
11
Эрнандес
20
Уотмор
99
Шпорар
9
Икпеазу
9
Икпеазу
99
Шпорар
4
Стайлс
17
Палмер
17
Палмер
4
Стайлс
9
Исека
20
Адебойежо
20
Адебойежо
9
Исека
16
Хондермарк
58
Уларе
58
Уларе
16
Хондермарк
Остались в запасе
Мидлсбро
Барнсли
12
Люк Дэниэльс
ВР
20
Тойоси Олусанья
ЦП
21
Уильямс Коколо
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
28
Доминик Фризер
ПВ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
20
Тойоси Олусанья
ЦП
21
Уильямс Коколо
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
28
Доминик Фризер
ПВ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Мидлсбро - Барнсли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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