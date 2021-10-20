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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Ювентус
Зенит - Ювентус: обзор матча 20 октября 2021
Зенит
20.10.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
86'
Д. Кулушевски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ювентус
90'
+4
Желтая карточка
А. Рэмзи
Замена
А. Ерохин
️️️️
Клаудиньо
88'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Д. Чистяков
88'
86'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кулушевски
Пас отдал
М. Де Шильо
84'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Р. Бентанкур
76'
Замена
М. Кен
️️️️
А. Мората
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Малком
69'
Травма
Малком
68'
Замена
А. Сутормин
️️️️
В. Караваев
60'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Дзюба
60'
58'
Замена
Артур
️️️️
М. Локателли
58'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Ф. Бернардески
58'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
А. Сандро
Желтая карточка
В. Караваев
46'
Желтая карточка
В. Барриос
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
6
Артур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-3-1-2-1
33
Крицюк
78
Чистяков
6
Ловрен
44
Ракицкий
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
15
Караваев
8
Вендел
33
Клаудиньо
10
Малком
22
Дзюба
4-1-2-2-1
13
Щесны
22
Де Шильо
19
Бонуччи
4
де Лигт
26
Сандро
5
Локателли
30
Бентанкур
22
МакКенни
10
Бернардески
14
Кьеза
21
Мората
78
Чистяков
3
Круговой
3
Круговой
78
Чистяков
15
Караваев
11
Сутормин
11
Сутормин
15
Караваев
10
Малком
14
Кузяев
14
Кузяев
10
Малком
33
Клаудиньо
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Клаудиньо
22
Дзюба
20
Азмун
20
Азмун
22
Дзюба
26
Сандро
7
Куадрадо
7
Куадрадо
26
Сандро
5
Локателли
6
Артур
6
Артур
5
Локателли
30
Бентанкур
21
Рэмзи
21
Рэмзи
30
Бентанкур
10
Бернардески
21
Кулушевски
21
Кулушевски
10
Бернардески
21
Мората
9
Кен
9
Кен
21
Мората
Остались в запасе
Зенит
Ювентус
5
Кирилл Кравцов
ОП
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
5
Кирилл Кравцов
ОП
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Зенит - Ювентус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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