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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - РБ Лейпциг
ПСЖ - РБ Лейпциг: обзор матча 19 октября 2021
ПСЖ
19.10.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
3 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
9'
К. Мбаппе
67'
Л. Месси
74'
Л. Месси (П)
28'
А. Силва
57'
Н. Мукиэле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - РБ Лейпциг
Пенальти не реализован!
К. Мбаппе
90'
+4
Замена
Т. Керер
️️️️
Ю. Дракслер
90'
84'
Желтая карточка
Т. Адамс
83'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
А. Силва
83'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Анхелиньо
83'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
М. Симакан
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Л. Месси
74'
70'
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
Л. Клостерманн
ГОЛ! 2:2!
Л. Месси
67'
Желтая карточка
А. Хакими
64'
62'
Замена
И. Мориба
️️️️
А. Айдара
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
А. Эррера
61'
Замена
Д. Перейра
️️️️
И. Гуйе
61'
57'
ГОЛ! 1:2!
Н. Мукиэле
Пас отдал
Анхелиньо
Желтая карточка
И. Гуйе
48'
38'
Желтая карточка
М. Симакан
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Силва
Пас отдал
Анхелиньо
18'
Желтая карточка
В. Орбан
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Ю. Дракслер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Навас
25
Мендеш
5
Маркиньос
3
Кимпембе
2
Хакими
5
Гуйе
6
Верратти
21
Эррера
7
Дракслер
10
Месси
10
Мбаппе
3-3-2-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
4
Орбан
3
Симакан
20
Мукиэле
12
Адамс
17
Анхелиньо
21
Айдара
27
Лаймер
19
Силва
28
Нкунку
7
Дракслер
6
Керер
6
Керер
7
Дракслер
5
Гуйе
2
Перейра
2
Перейра
5
Гуйе
21
Эррера
23
Вейналдум
23
Вейналдум
21
Эррера
16
Клостерманн
24
Гвардиол
24
Гвардиол
16
Клостерманн
17
Анхелиньо
39
Хенрикс
39
Хенрикс
17
Анхелиньо
21
Айдара
6
Мориба
6
Мориба
21
Айдара
19
Силва
10
Форсберг
10
Форсберг
19
Силва
3
Симакан
15
Поульсен
15
Поульсен
3
Симакан
Остались в запасе
ПСЖ
РБ Лейпциг
11
Натан Битумазала
ПЗ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
8
Доминик Собослаи
АП
1
Хосеп Мартинес
ВР
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
11
Натан Битумазала
ПЗ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Остались в запасе
8
Доминик Собослаи
АП
1
Хосеп Мартинес
ВР
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча ПСЖ - РБ Лейпциг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
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