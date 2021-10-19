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Лига чемпионов 2026/2027
Бешикташ - Спортинг
Бешикташ - Спортинг: обзор матча 19 октября 2021
Бешикташ
19.10.2021, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
1 : 4
Завершен
Спортинг
24'
К. Ларин
15'
С. Коатес
27'
С. Коатес
44'
П. Сарабия (П)
89'
Паулинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Спортинг
Желтая карточка
М. Пьянич
90'
+3
90'
+2
Замена
Н. Сантуш
️️️️
П. Гонсалвеш
90'
+2
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Нуньес
90'
+1
Замена
Л. Нету
️️️️
З. Феддаль
89'
ГОЛ! 1:4!
Паулинью
84'
Замена
Т. Томаш
️️️️
П. Сарабия
Замена
К. Караман
️️️️
А. Тейшейра
80'
76'
Желтая карточка
З. Феддаль
73'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
М. Рейс
Замена
Г. Торе
️️️️
К. Ларин
73'
72'
Желтая карточка
Г. Инасиу
Желтая карточка
Р. Геззаль
58'
Желтая карточка
А. Тейшейра
47'
44'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
П. Сарабия
Желтая карточка
Д. Вида
43'
27'
ГОЛ! 1:2!
С. Коатес
Пас отдал
Паулинью
25'
Желтая карточка
П. Порро
ГОЛ! 1:1!
К. Ларин
Пас отдал
М. Пьянич
24'
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Коатес
Пас отдал
Г. Инасиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
5
Соуза
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
4-3-1-2
30
Дестаноглу
23
Велинтон
21
Вида
21
Н'Сакаля
19
Розье
15
Пьянич
5
Соуза
18
Геззаль
11
Тейшейра
44
Батшуайи
9
Ларин
3-3-2-1-1
1
Адан
4
Коатес
3
Феддаль
2
Рейс
23
Порро
6
Палинья
25
Инасиу
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
26
Паулинью
9
Ларин
30
Торе
30
Торе
9
Ларин
11
Тейшейра
19
Караман
19
Караман
11
Тейшейра
7
Сарабия
8
Томаш
8
Томаш
7
Сарабия
3
Феддаль
13
Нету
13
Нету
3
Феддаль
27
Нуньес
21
Браганца
21
Браганца
27
Нуньес
2
Рейс
47
Эшгайю
47
Эшгайю
2
Рейс
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
11
Сантуш
28
Гонсалвеш
Остались в запасе
Бешикташ
Спортинг
70
Джан Боздоган
ЦП
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
19
Рубен Винагре
ЛЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
5
Мануэль Угарте
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
70
Джан Боздоган
ЦП
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
5
Мануэль Угарте
ОП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Бешикташ - Спортинг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
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Лига чемпионов, Общий этап
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- : -
25.11.2026
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Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
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